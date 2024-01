Caso Luca Jurman-Amici: ecco tutto quello che è successo

In queste ultime ore è scoppiato il caso Luca Jurman-Amici che sta letteralmente coinvolgendo il mondo del web, soprattutto a seguito delle repliche social della produzione del talent, costretta a difendersi dai continui attacchi del cantante e musicista. Era il 2011 quando Jurman decise di lasciare la trasmissione nel corso del serale, dopo l’eliminazione della sua ultima allieva; poi, stando a quanto riporta la produttrice esecutiva di Amici, Paola Di Gesu, avrebbe provato a fare un passo indietro, ricevendo, però, una risposta negativa. Di diversa opinione, invece, l’ex insegnante che ha spiegato di non avere intenzione di tornare nel talent, che ormai è diventato bersaglio delle sue critiche. Ecco tutto quello che è accaduto.

L’addio di Luca Jurman al talent

Come anticipato, correva l’anno 2011, e più precisamente il 30 gennaio, quando Jurman decise di lasciare il programma, sostenendo di non avere più “nulla da insegnare”. Il musicista era stato nella scuderia dei coach del talent dal 2007 al 2011 e, tra i suoi allievi, ricordiamo Alessandra Amoroso, Valerio Scanu e Marco Carta. All’epoca il suo addio lasciò un po’ perplesso il pubblico a casa, tanto che negli anni si ritornò più volte sull’argomento, fino a quando, nell’aprile del 2022, fu il diretto interessato a fornire la sua versione dei fatti. Così, in un’intervista rilasciata a Fanpage, spiegò che la decisione fu totalmente sua e che non fu gradita dalla produzione: “In quell'anno ero inca**ato come una bestia, lo sapevano tutti. Al quarto serale avevano già eliminato tutti i miei allievi e mi sono detto: perché devo stare qua?”.

Luca Jurman e i commenti contro Amici

Dopo quella rivelazione, Jurman iniziò la sua “battaglia” contro la scuola più longeva della tv italiana, lasciandosi andare a pesanti critiche e accuse nei confronti del talent che da anni va alla ricerca di giovani talenti. Così, un anno fa, accusò senza remore gli allievi di cantare in playback. E ancora, si scagliò contro Charlie Rapino, giudice esterno chiamato a giudicare una prova d’improvvisazione. Il motivo? Rapino aveva spiegato agli allievi che i grandi della musica non provassero mai, cosa che Jurman definì come una “stro**ata”, aggiungendo anche di essere allibito per la mancata replica da parte di Maria De Filippi e dei professori.

Come se non bastasse, Jurman ebbe da rididre anche sulla scelta dei ragazzi di aggiungere delle barre su “brani e opere che hanno fatto storia e venduto milioni di dischi in tutto il mondo, sfruttando e spesso deturpando il significato del testo e del senso comunicativo dell’originale”. Dunque, rivelò: “Trovo altresì imbarazzante e abominevole che degli “pseudo titolati” avallino uno scempio del genere, spesso addirittura definendo “geni” dei ragazzi che alla fine si illudono di esserlo! Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv, invece di fare educazione e divulgazione della vera arte, sta creando la sua estinzione!”.

L’attacco a Rudy Zerbi e lo scontro con LDA

Gli attacchi di Jurman contro il talent hanno iniziato a farsi sempre più insistenti. Così, qualche mese fa, decise anche di scagliarsi contro Rudy Zerbi, ormai storico insegnante di Amici che acconsentiva alla scelta dell’utilizzo dell’autotune da parte dei suoi allievi. “Sei la vergogna per la musica, tutti lo sanno, ma tutti tacciono per paura”, aveva commentato in un video pubblicato su TikTok; poi optò per un appello alla padrona di casa: “Maria butta fuori la me*da dalle tue trasmissioni, tu che puoi farlo. Se non viene premiata la meritocrazia è colpa vostra”.

Nelle ultime settimane, invece, Jurman si è reso protagonista di un attacco, prendendo di mira Holden, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. Per lui, infatti, nella trasmissione ci sarebbero “figli e figliastri”. Parole che non hanno lasciato indifferente LDA, ex allievo del talent e figlio di Gigi D’Alessio: “Uè bello, vatti a riposare. Prenditi un giorno di festa”, ha replicato il 20enne su TikTok. Immediata la risposta di Jurman: “Se LDA arriva a fare una storia su Instagram vuol dire che si sente toccato pure lui. Peccato, lo facevo più musicale. E dire che conosco suo padre, mah”. E ancora, LDA: “Lascia stare i ragazzi, continua a fare il maestro”. Infine, la risposta del vocal coach: “Non ho mai fatto il nome di LDA”.

La replica di Amici

Insomma, un’escalation di attacchi continui quella di Jurman che ha portato la produzione di Amici ad intervenire. Nonostante, infatti, fino a questo momento la trasmissione avesse optato per il silenzio, dinanzi all’insistenza di Luca Jurman ha deciso di esporsi, diramando una nota ufficiale sui profili del programma. “È da un mese o più che un ex coach di canto di Amici, Luca Jurman, cerca disperatamente visibilità infangando come più può un programma per il quale ha chiesto centinaia di volte di tornare a farne parte. Dal 2018 e fino ad una manciata di mesi fa, ha telefonato decine di volte, mandato tanti messaggi, ha cercato in ogni modo di poter rientrare a far parte del cast tecnico o artistico di Amici. È venuto di persona negli uffici della società a Roma, per proporsi e per, secondo lui, dimostrare quanto si fosse sbagliato andandosene all'epoca in cui decise di fare un 'colpo di scena'”, si legge nel comunicato.

E ancora: “Le strade si dividono con buona pace di tutti, di solito. Invece nel suo caso, come appare dai social dove quasi quotidianamente esterna fandonie, pare che non potendo arrivare là dove espressamente, direttamente e personalmente ha richiesto di tornare, lo abbia portato a infangare, svilire, denigrare la sua ambita meta. Non mi riaccettate? Allora vi sputo addosso (la volpe e l'uva..). Ecco questo è Jurman e questo sarebbe tutto, se non fosse che lui oggi stia lì pervicacemente a negare di aver chiesto di tornare, a negare sfacciatamente di aver proposto se stesso come 'giudice cazzuto'”. Inoltre, la produttrice esecutiva ha anche specificato di avere i messaggi che attestano quanto dichiarato; poi l’invito a voltare pagina: “Ci auguriamo che con la stessa disinvoltura con la quale pontifica a volte anche un po' senza senso sui social, voglia banalmente chiuderla qui e girare pagina. Con rispetto per tutti, anche per chi non ce l'ha per noi”.

La risposta di Luca Jurman

“Ecco quello che succede quando si cerca di prendere le parti del talento e ci si batte per la meritocrazia. Se sono arrivati a questo punto significa che stiamo facendo la cosa giusta e spero che cambi il loro modus operandi. Non so affatto chi sia Paola Di Gesu e non la conosco e state tranquilli che io ad Amici non ci torno e non tornerò mai!”, ha subito replicato Luca Jurman dopo la nota ufficiale della trasmissione firmata da Paola Di Gesu.

Poi, a distanza di poche ore, è arrivata anche una replica tramite video del vocal coach. Così, nella serata di venerdì 5 gennaio, Jurman ha pubblicato un filmato (diviso in due parti) sul suo profilo Instagram. Dopo aver analizzato il comunicato della produttrice esecutiva di Amici ed aver espresso le sue perplessità a riguardo, è arrivata la replica vera e propria: “Io non ho mai deciso di screditare qualcosa, io ho dei titoli per poter criticare e faccio critiche costruttive. Io ho sempre provato, si trattasse di Amici o X Factor, a parlare di meritocrazia, per tutto il talento che c'è in Italia”. Infine, ha spiegato di non essere in cerca di visibilità e di non aver tentato di rientrare nel programma: “Io non ho chiesto centinaia di volte di tornare, ho chiesto di poter parlare con Maria De Filippi per cinque minuti. L'ho fatto tante volte proprio per come me ne andai, senza riuscire a chiarire le motivazioni e quello che era stato fatto nei miei confronti”. Infine, ha chiarito che gli ultimi messaggi che avrebbe inviato risalirebbero al 2021. Adesso non ci resta altro che attendere per capire se la produzione di Amici deciderà – o meno – di replicare ulteriormente a queste ultime rivelazioni.