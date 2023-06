Celebrity Hunted 4, svelato il cast: tra loro anche Belen e Guè Pequeno

Torna Celebrity Hunted - Caccia all'uomo il reality game di Prime Video, che mette in sfida otto personaggi famosi pronti a fuggire per tutta Italia per non farsi catturare dai "cacciatori". Amazon ha svelato il cast che prenderà parte alla quarta stagione e i nomi dei protagonisti hanno già fatto il giro del web.

Il cast

Il reality game esordì su Prime Video nel 2020 con l'edizione che vide protagonisti Francesco Totti, Claudio Santamaria e la coppia Fedez e Luis Sal. A tre anni di distanza, il programma è ancora seguito dal pubblico della piattaforma di streaming grazie anche alla scelta dei protagonisti. E quest'anno i nomi sono decisamente chiacchierati, a partire dalle sorelle Belen e Cecilia Rodriguez che, smessi i panni di conduttrici, modelle e influencer, si daranno alla fuga insieme a un'altra coppia famosa, quella composta dall'attore Raoul Bova e la compagnia Rocío Muñoz Morales. A questi si aggiungono la coppia formata dal rapper Guè Pequeno con il cantante Ernia e il duo di comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Celebrity Hunted, come funziona

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo nasce come un reality thriller, che vede protagonisti un gruppo di personaggi famosi che si mettono in fuga lungo tutta la penisola italiana nel tentativo di mantenere l'anonimato e preservare la loro libertà per due settimane. Il tutto con un budget economico limitato. Un gruppo di analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker, danno loro la caccia nel tentativo di farli fallire prima del termine delle due settimane di gioco. I cacciatori possono utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità (tracciamenti telefonici, telecamere e video sorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe).

Le puntate

L'ultima edizione, la terza, è andata in onda lo scorso autunno e ha visto trionfare i due popolari attori di Gomorra, Marco D'Amore e Salvatore Esposito. Per vedere i nuovi episodi (che dovrebbero essere sei) del reality prodotto da Endemol Shine Italy (basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica) per Amazon, il pubblico dovrà invece attendere ancora un po'. La messa in onda non è prevista per autunno 2023 come molti si aspettavano, ma bensì slitterà al 2024 con date ancora da comunicare. Ma i fan del programma si augurano che Celebrity Hunted possa essere rilasciato sulla piattaforma di Prime Video già nel mese di gennaio.