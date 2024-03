Fuorionda sulla figlia di Fiorello: "Ora avrà 12 tra...". E scatta il procedimento disciplinare Rai

Brutte notizie per Piergiorgio Giacovazzo. Il giornalista e conduttore del Tg2, nelle scorse ore, si è reso protagonista di una terribile gaffe che, in breve tempo, ha fatto il giro del web, diventando virale e indignando tantissimi utenti e non solo. Il motivo? Il giornalista, una volta terminato un servizio che vedeva protagonisti Fiorello e la figlia Angelica a Viva Rai 2, si è lasciato andare ad un’esclamazione che non è passata di certo inosservata.

Il servizio “incriminato”

“A Viva Rai2 sorpresa ed emozione dove, per la Festa del Papà, Fiorello ha ospitato la figlia Angelica e si è esibito con lei in una tenera versione familiare de La prima cosa bella”. Sono state queste le parole con cui Giacovazzo ha lanciato il servizio. Insomma, parole che non avrebbero fatto presagire al “triste” epilogo. Come anticipato, il servizio vedeva protagonisti Fiorello e la figlia che, nella puntata di oggi dello show mattutino di Rai 2, hanno emozionato il pubblico duettando sulle note del celebre brano di Nicola Di Bari. I due sono arrivati a bordo di una Fiat 500 d’epoca e si sono esibiti, segnando di fatto la prima performance pubblica del mitico Fiorello e della figlia.

Il microfono aperto del giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo. pic.twitter.com/4X8nDzkENU — LALLERO (@see_lallero) March 19, 2024

L’emotività del momento, tuttavia, è stata interrotta da un commento di Giacovazzo. Il conduttore, non rendendosi conto di avere il microfono acceso ha esclamato: “Che carini! Ora questa avrà 12 tra…”. La regia ha fatto in tempo a staccare prima che terminasse la frase, mandando in onda la sigla del Tg2, ma questo non ha impedito ai più attenti di rendersi conto dell’affermazione del giornalista. È molto probabile, infatti, che la parola troncata fosse “trasmissioni”, alludendo alle opportunità che potrebbero aprirsi ad Angelica dopo la performance insieme al padre.

L’intervento della Rai

L’episodio ha scatenato un’ondata di indignazione nel mondo del web. In molti hanno espresso vicinanza ad Angelica, condannando il commento del giornalista. “Vabbè l’invidia ha anche un microfono…cos’è? Avrebbe voluto essere FIORELLO nella vita! GRANDE FIORE…E GRANDE PADRE…Bellissima e dolcissima sua figlia”, scrive qualcuno. Naturalmente, c’è stato anche chi ha difeso il giornalista, tuonando contro Fiorello: “Con tutto quello che dice Fiorello su tutti si becchi sta frase che poi ci sta tutta”.

A ogni modo, lo stesso amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, proprio pochi minuti fa ha fatto sapere in una nota di avere avviato un provvedimento disciplinare a carico del giornalista Piergiorgio Giacovazzo per “commento inappropriato e del tutto gratuito fatto dal conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo a proposito della performance di Fiorello e della figlia a Viva Rai2!”.