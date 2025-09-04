“Che è La7? Fa il 2 (di share)”. Lo sketch di Guzzanti con Andrea Purgatori

Nei primi anni Duemila, il broadcaster La7 ha aperto le sue trasmissioni e, normalmente, all'inizio gli ascolti erano piuttosto bassi. Su questo, il comico Corrado Guzzanti ha impostato una gag proprio in quegli anni attraverso uno dei personaggi che tra i Duemila e i gli anni Dieci hanno raccolto maggiore successo: Padre Florestano Pizzarro.

È uno dei personaggi più celebri e riusciti di Corrado Guzzanti. Viene presentato come un cardinale cinico e disincantato, con una forte cadenza romana, che tra una battuta e l'altra, faceva satira sulla Chiesa. In un'occasione, Guzzanti alias Padre Pizzarro è stato "intervistato" da Andrea Purgatori per La7. "Un attimo di pazienza stiamo organizzando le telecamere per La7. Si ricorda?", esordisce Purgatori nel video che è virale sui social. Le facce di Guzzanti lasciano intendere che non abbia capito di cosa parlasse Purgatori quando si riferiva a La7. "Che è La7", è la replica di Padre Pizzarro.

" Canale televisivo, il settimo canale ", replica Purgatori nello sketch. " Ah sì sì', come no. Che fa il 2 (riferimento alle percentuali su share di La7, ndr ", ha proseguito Padre Pizzarro, al quale il giornalista ha replicato dicendo che, al contrario, la rete faceva molto di più. " Fa il 2, ve regalammo noi ogni tanto qualcosa. Ma fa il 2 ", è la risposta del personaggio di Guzzanti, che in questo modo si è preparato la battuta successiva, spiegando che quel " 2 percento " che fa la La7 viene preso da " gli avanzi di Don Matteo (serie tv Rai campione di ascolti fin dal suo esordio, ndr). Quando sforammo ed esagerammo con Don Matteo ve li damo a voi ".

Purgatori ha fatto la parte di quello che replica stizzito a Padre Pizzarro ma il personaggio di Guzzanti ha proseguito coinvolgendo anche il programma dell'epoca dello stesso giornalista, Atlantide, che in quei giorni era andato in onda con uno speciale su Michelangelo. " Quanto ha fatto? ", chiede Guzzanti.

Ha fatto 0. Ve l'abbiamo dato da Don Matteo ma giusto perché ti chiami Purgatori, che poi sarebbe un brand nostro

Il giornalista riferisce l'ascolto di quella puntata, oltre i 350mila spettatori, e la battuta caustica di Guzzanti è servita: "".