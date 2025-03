"Ma che succede? È impazzito? Portatelo via!". Cosa è successo a Parenzo durante la diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'inattesa irruzione in studio durante la diretta della trasmissione "L'aria che tira" ha reso protagonista David Parenzo di un siparietto che ha fatto in queste ore il giro del web e di tutti i principali social network.

I fatti si sono svolti nel corso della puntata andata in onda nella giornata di ieri, martedì 11 marzo. Mentre il conduttore del talk show televisivo di La7 stava illustrando uno schema riassuntivo per affrontare il tema dei rincari sul caffè derivanti dall'introduzione dei dazi da parte di Donald Trump, uno degli autori ha raggiunto il centro dello studio, evidentemente inconsapevole del fatto che il giornalista e gli altri ospiti fossero già in piena diretta.

I presenti in studio guardano verso l'uomo, e lo stesso Parenzo si interrompe per comprendere cosa stia accadendo: resosi conto della gaffe, il protagionista involontario del siparietto che si è venuto a creare fa marcia indietro e ritorna dietro le quinte, quando ormai la frittata è fatta. Il giornalista coglie la palla al balzo e commenta l'episodio, scatenando l'ilarità sia davanti che dietro le telecamere: "Ma che succede? È impazzito un autore" , esclama il conduttore del programma televisivo. "Probabilmente è lui l'autore della scheda che sitiamo analizzando" , ironizza invece uno degli ospiti. "Portatelo via" , scherza Parenzo, mentre l'autore, seduto dietro le quinte, porta le mani al capo ripensando a quanto accaduto pochi istanti prima.

"Era John Travolta" , prosegue il giornalista, paragonando la scena pocanzi vissuta in prima persona al celebre momento in cui l'attore americano in Pulp Fiction si volta intorno alla vana ricerca di Mia Wallace che sta comunicando con lui attraverso un microfono. "Cavallo pazzo...come a Sanremo, straordinario, pazzesco" , prosegue ancora Parenzo, ricordando l'incursione al teatro Ariston del 1992, "accade di tutto, è l'Aria che tira questa qua, non è un programma come tutti gli altri" .

Dietro le quinte, l'autore del programma e i colleghi ridono alle parole del presentatore il quale, dopo aver concluso il siparietto comico, cerca di tornare al tema principale della trasmissione, interrogando nuovamente i suoi ospiti.