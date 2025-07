Chi è Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello e dell'Isola dei famosi

È da poche ore calato il sipario sulla diciannovesima edizione dell’Isola dei Famosi che ha visto trionfare, tra l’emozione, Cristina Plevani. La naufraga ha alzato al cielo il trofeo honduregno, indossando la stessa maglia che indossava 25 anni fa alla prima puntata della prima edizione del “papà” di tutti i reality, il Grande Fratello. Cristina Plevani, infatti, torna a trionfare 25 anni dopo la vittoria della prima edizione del reality che ha cambiato la storia della televisione e lo fa, commuovendosi, rivelando di volere sfruttare al massimo questa nuova opportunità: “Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi, anche quelli a cui sono antipatica. Eravamo comunque un gruppo. Grazie per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo treno e questa volta col cavolo che scendo. Non è la ciliegina sulla torta, ma una grande palla di profitterol!”.

Chi è Cristina Plevani

Classe ’72, Cristina Plevani nasce a Iseo, in provincia di Brescia, il 17 giugno. Era il 2000 quando per la prima volta, all’età di 27 anni, varcò la celebre porta rossa del Grande Fratello, condotto da Daria Bignardi, colpendo sin da dubito per il suo carattere. È nella casa più spiata d’Italia che viene soprannominata “Cenerentola triste” e che conosce Pietro Taricone (scomparso prematuramente nel 2010), con cui intraprende una relazione, poi interrotta.

Cristina non ha mai parlato pubblicamente della storia con Pietro Taricone, ma nel 2017, il giorno dell’anniversario della scomparsa di Taricone, ha voluto condividere uno scatto sui social che mostrava tutto il cast del Grande Fratello, aggiungendo la didascalia: “Solitamente non pubblico nulla riguardante il Grande Fratello, non ne parlo mai. Come non parlo mai dei miei ex coinquilini, soprattutto di Pietro. Il silenzio per me è il miglior rispetto. Ma oggi, ricorrenza triste, mi compare questa fotografia su FB. Ricordo la serata in cui fu scattata. Era passato un anno o due dalla nostra esperienza e avevamo deciso di vederci per una cena, a Roma, lontano da tutto e da tutti. Niente media, niente curiosi, niente gossip, niente clamore. Solo una cena tra amici. Purtroppo Rocco, Salvo e Francesca non erano potuti essere presenti. Ricordo il ritorno in albergo sulla Smart di Pietro: io, Lorenzo e Pietro. Quante risate. Che ricordi. La mia mente ha rimosso molto di quel periodo. Non so perché. Forse gli avvenimenti dopo sono stati troppi e hanno seppellito quel periodo in angoli remoti della mia mente. Il clamore e la competizione ci avevano separati, gli anni sono passati e forse oggi siamo maturi per poterci rivedere e guardarci con gli occhi di allora. Con orgoglio dico che i ragazzi del Grande Fratello siamo solo noi”.

Dopo il Grande Fratello

Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Cristina Plevani partecipa a diverse trasmissioni televisive: diventa ospite fissa per diverse edizioni di Buona Domenica, condotta da Maurizio Costanzo, e nel 2001, conduce la rubrica Tutto questo è Beautiful. E ancora, la vediamo anche nel ruolo di attrice di fotoromanzi per Grand Hotel e posa per la rivista Max. Cristina si cimenta anche sul versante radiofonico, conducendo vari programmi su RTL 102.5 e successivamente su LikeRadio Music&Passion, e sul versante musicale, incidendo la cover di Ma che freddo fa di Nada. Nel 2001, è anche inviata di Verissimo al Festival di Sanremo, fino alla partecipazione, nel ruolo di tronista, a Uomini e Donne nel 2004. Qualche anno più tardi, invece, nel 2010 ha collaborato con GolplayTV conducendo interviste in svariati locali del nord Italia.

Dopo gli anni vissuti sotto i riflettori, Cristina decide di allontanarsi e, oggi, insegna nuoto come istruttrice FIN di primo e secondo livello, guida corsi di fitness e hydro bike nel Bresciano e ha lavorato anche come cassiera e bagnina.

Il rapporto con i genitori

Una vita fatta di alta e bassi, quella di Cristina, segnata anche dal difficile rapporto con il papà. Proprio nello studio di Verissimo, a colloquio con Silvia Toffanin, lo scorso maggio aveva rivelato: “Io ho adorato mio padre e guai a chi tocca i miei genitori. Una cosa che mi fece soffrire tanto fu che, dopo il Grande Fratello, un signore di una certa età, cominciò a scrivermi lettere e a dirmi che era lui il mio vero padre, finché me lo ritrovai sotto casa. Mio padre non era un papà come quello degli altri diciamo, a 11 anni scoprii che gli spararono. Io ero in camera e i miei pensavano che dormissi, invece, sentii che papà tornò a casa e disse a mamma che gli avevano sparato, chiamarono l'ambulanza e lo portarono via”.

Poi, ha continuato, svelando che a 16 anni arrestarono il padre: “Quando avevo 16 anni, venne arrestato e anche lì ho creduto alla sua innocenza anche se c'era qualcosa che non mi tornava... A quel tempo, però, la vivevo in un modo diverso. All'inizio non voleva che lo andassi a trovare in carcere io, però, gli scrivevo tante lettere e, poi, iniziai ad andare, avevo imparato che in carcere c'erano delle gerarchie perché era rispettato. So il reato per cui è stato arrestato e credo che abbia pagato ma io in casa non ho mai visto nulla di strano quindi sono cresciuta facendomi delle idee, ad esempio, che non avesse un lavoro normale. Non mi sono mai vergognata, ho sempre camminato a testa alta”. Dopo il dramma del padre, Cristina ha perso entrambi i genitori a due anni di distanza l’uno dall’altro e a Verissimo ha raccontato: “Papà se ne è andato nel 1994 per un incidente e mamma nel 1996 a causa di un tumore. Non ho metabolizzato subito la loro morte.