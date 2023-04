Chi è Fiore Argento: la figlia di Dario (e sorella di Asia) all'Isola dei famosi

Questa sera in partenza su Canale 5 in prima serata dalle 21.45, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Cresce l’attesa per conoscere i 16 naufraghi che sbarcheranno in Honduras e tra questi, in particolare, in molti sono curiosi di conoscere meglio Fiore Argento, la figlia del maestro italiano dell’horror Dario Argento e sorella maggiore di Asia.

Chi è Fiore Argento

La stilista è stata il primo concorrente ufficiale annunciato dall’account social di Mediaset. Fiore Argento, 53 anni, nasce a Roma il 3 gennaio del 1970 dalla relazione tra Dario Argento e Marisa Casale. Sua sorella Asia, invece, è nata cinque anni dopo, nel 1975 ed è figlia di Dario e dell’attrice fiorentina Daria Nicolodi.

Sin da giovanissima, Fiore Argento segue le orme del padre ed è per questo che alla sola età di 15 anni esordisce con la sua prima esperienza cinematografica proprio sul set di un film del padre, Phenomena. Successivamente, invece, ha recitato in Démoni di Lamberto Bava. Nonostante ciò, però, Fiore Argento ha deciso di intraprendere una carriera completamente differente. Infatti, si è trasferita negli Stati Uniti dove ha studiato presso il Fashion Institute of Technology, arrivando a collaborare anche con Fendi.

Della sua vita privata non si conosce molto; tuttavia in passato era stata spesso accostata a Pietro delle Piane, compagno di Antonella Elia tanto che diverse volte l’abbiamo vista nelle ospitate televisive nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Sia Fiore Argento che Pietro delle Piane, però, hanno sempre negato di avere una relazione.

La partecipazione all’Isola dei Famosi

Oggi Fiore, esattamente come annuncia il comunicato ufficiale Mediaset circa la sua partecipazione al reality di Canale 5: “È pronta a mettersi nuovamente alla prova e dopo anni passati sul set con il padre non si farà certo spaventare dalle sfide e dalle difficoltà di Cayo Cochinos”. Proprio la stessa stilista, recentemente, aveva dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni di volere partire per potersi mettere in gioco a 360 gradi: “Mi ha convinta a partire la voglia di mettermi in gioco a 360 gradi, di dare una prova di forza innanzitutto a me stessa e poi agli altri. Forza che, comunque, io so già di avere anche per il fatto di non aver paura di mostrare ogni sfaccettatura di me, anche le fragilità”.

Se, però, Fiore è prontissima per questa nuova esperienza, la sorella Asia ha fatto sapere al settimanale Oggi di avere qualche dubbio a riguardo. In particolare, a preoccupare Asia è l’ipotesi che Fiore possa rivelare troppo della sua famiglia e così ha riferito: “Temo possa raccontare, per ingenuità, fatti e circostanze private che riguardano la famiglia”.

Il rapporto con la famiglia

Fiore Argento è molto legata alla sorella Asia e, in occasione di un’intervista a Storie Italiane, aveva raccontato: “Quando è nata Asia, andavo a sbirciare dentro la culla per vederla e per stare con lei. Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno una nei confronti dell’altra. Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci”. Non a caso, infatti, Fiore si è battuta molte volte in prima linea per difendere la sorella dagli attacchi subiti a seguito della denuncia che Asia aveva fatto a Harvey Weinstein. Allo stesso modo, Fiore ha cercato di proteggere la sorella quando si è suicidato il suo ex, lo chef francese Anthony Bourdain.

Anche con papà Dario, è molto legata. A tal punto da avere scelto di vivere con lui dopo il divorzio dei genitori. “Quando mi sono separato da Daria Nicolodi le mie figlie sono venute da me, non sono volute restare da lei, così ho fatto loro da padre e madre fino quasi all’età adulta”, aveva raccontato il regista a la Repubblica tempo fa. Poi il maestro aveva anche aggiunto: “Loro mi vietavano di portare donne in casa, non solo per la notte ma anche a pranzo… mi interrompevano le telefonate, mi hanno molto seguito. Mia madre diceva che hanno fatto il bene della mia vita”.

Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire se Fiore Argento sarà una bella scoperta – esattamente come si preannuncia – o meno.