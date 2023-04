Isola dei Famosi 2023: tutto quello che c'è da sapere

È finalmente finita l’attesa: da questa sera, lunedì 17 aprile, torna in onda su Canale 5 in prima serata la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Alla conduzione del reality vedremo per la terza volta consecutiva Ilary Blasi, affiancata quest’anno da una veterana del programma, riconfermata nel ruolo di opinionista, Vladimir Luxuria, e da Enrico Papi, che vestirà per la prima volta i panni di commentatore in studio, sostituendo Nicola Savino, passato a Tv8. A guidare il racconto dall’Honduras sarà proprio Alvin, che ricoprirà il ruolo di inviato per la quinta volta e che, quindi, è ormai esperto delle location del reality prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano del gruppo televisivo Banijay, dei fratelli Marco e Paolo Bassetti. Saranno dieci le puntate di questa edizione dell'Isola dei Famosi: al momento si parla solo di singole puntata settimanali (in onda il lunedì); non sappiamo se, come successo per il Grande fratello Vip, anche in questo caso le puntate non raddoppino (magari sempre al lunedì e al giovedì).

I naufraghi

I sedici concorrenti che comporranno il cast iniziale dell’Isola dei Famosi e che si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (di cui la metà sarà da devolvere in beneficienza) sono stati annunciati già da qualche settimana. La novità, però, di queste ore è la divisione dei naufraghi in tre diverse tribù: tribù delle donne, la tribù degli uomini e la tribù delle coppie.

La tribù delle donne sarà composta da sette concorrenti: Fiore Argento (figlia di Dario Argento), la showgirl Nathaly Caldonazzo, le modelle Pamela Camassa e Helena Prestes, l'attrice Corinne Clery, Miss Mondo Italia Claudia Motta e la cantante ed ex suora Cristina Scuccia.

La tribù degli uomini sarà composta da tre concorrenti: l'attore Christopher Leoni, l'ex rugbista Andrea Lo Cicero e il conduttore Marco Predolin.

La tribù delle coppie, invece, sarà composta da Alessandro Cecchi Paone e dal suo fidanzato Simone Antolini, dai conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise e dai Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).

Il kit di sopravvivenza

L’isola dei Famosi è uno dei reality che mette maggiormente a dura prova la resistenza fisica e mentale dei concorrenti ed è per questo che il kit di sopravvivenza è molto importante. Le regole sono molto rigide e ogni naufrago sulle spiagge di Cayo Cochinos potra portare con sé: 2 completi intimo; 2 magliette (manica corta, manica lunga o canottiera); 2 camicia o golf; 2 pantaloni o gonne; 2 paia di scarpe; 2 paia di calze; 1 spazzolino; 1 pettine o spazzola; 2 rasoi usa e getta; 1 articolo di igiene intima e personale selezionato dalla produzione del programma sulla base di tre proposte fatte dal naufrago.

Dove vederlo e gli appuntamenti settimanali

Come detto, l’appuntamento principale sarà la prima serata su Canale 5 con il live dallo studio italiano che aprirà il collegamento con l'Honduras per la diretta televisiva. Per i più fedeli ci sarà anche una striscia dedicata nel daytime dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5, e la diretta su Mediaset Extra tutti i giorni dalle 8 a notte fonda. La diretta la si potrà seguire anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. Inoltre, sempre su Mediaset Infinity, sarà possibile seguire Isola Party tutti i lunedì dalle 20 alle 22 circa. I conduttori Andrea Dianetti (ex volto di Amici) e Giorgia Palmas (vincitrice dell'ottava edizione dell'Isola dei famosi, nel 2011) racconteranno, entrambi per la terza volta, i retroscena nascosti del reality.

Non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera per vedere i 16 naufraghi sbarcare per la prima volta sulle spiagge dell’Honduras.