"Ho paura...". La rivelazione della Fagnani su Sanremo

Domenica l’annuncio dei 22 big in gara, lunedì ecco un altro annuncio: Francesca Fagnani co-conduttrice al fianco di Amadeus di una serata del festival di Sanremo 2023. La conferma è arrivata direttamente dal direttore artistico della kermesse nel corso di Viva Rai2!, il morning show condotto da Fiorello. Una bella occasione per la conduttrice di “Belve”, che non ha nascosto qualche preoccupazione per l’importante appuntamento di febbraio.

La rivelazione della Fagnani

"Felicissima, emozionata. Amadeus mi ha chiamata e me l'ha proposto e io ho detto subito sì con grande felicità" , ha ammesso la Fagnani ai microfoni dell’Adnkronos. La giornalista si è detta orgogliosa di fare parte di un momento televisivo così importante: “Dopodiché non so ancora nulla, nemmeno in che serata andrò in onda”.

La Fagnani ha speso parole di elogio per il lavoro svolto negli ultimi due anni da Amadeus, bravo a rinnovare il Festival e a riportare al centro la musica “ con scelte musicali accompagnate da grande successo” . Ma non è tutto, il volto di Belve ha rivelato il suo principale grattacapo in vista dello sbarco all’Ariston: “La mia paura più grande sono le scale del Teatro Ariston. Porto 40 di scarpe. Spero gli scalini siano abbastanza grandi”. Un timore più che lecito, considerando la tradizione di "voli" dalla scalinata del teatro sanremese.

Le reazioni social

Una grande occasione per la Fagnani, che anche nel corso di Viva Rai2! non ha contenuto la sua emozione. La giornalista ha anche ammesso di aver ricevuto la proposta solo pochi giorni fa: “Lo so da pochissimo, è stata una super sorpresa anche per me. Non so ancora nulla, con Amadeus parleremo a brevissimo: ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo” , la sua confidenza all’Ansa.