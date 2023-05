Chi è Loreen, la cantante svedese vincitrice dell'Eurovision 2023

Si sono ufficialmente spenti i riflettori sulla 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2023. L’evento che ha regalato tre emozionanti serate all’insegna della musica in diretta dall’Arena di Liverpool ha visto trionfare la Svezia con Loreen ed il suo brano Tattoo; Marco Mengoni, invece, con Due vite ha registrato comunque un grande successo classificandosi al quarto posto. Anche nella serata di ieri sera a condurre l’evento sono stati la popstar Alesha Dixon, l’attrice Hannah Waddingham e la cantante ucraina Julija Sanina, affiancate dal celebre conduttore britannico Graham Norton. A commentare la serata per l’Italia, sono stati Mara Maionchi e Gabriele Corsi. A contendersi la finale, invece, Austria, Portogallo, Svizzera, Polonia, Serbia, Francia, Cipro, Spagna, Svezia, Albania, Italia, Estonia, Finlandia, Repubblica Ceca, Australia, Belgio, Armenia, Moldavia, Ucraina, Norvegia, Germania, Lituania, Israele, Slovenia, Croazia e Regno Unito.

Chi è Loreen

La cantante svedese è stata indicata sin da subito come la possibile vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2023 ed effettivamente, così è stato. Lorine Zineb Noka Talhaoui (meglio nota come Loreen) è nata il 16 ottobre 1983 a Stoccolma, in Svezia, da genitori marocchini berberi. Il successo per la cantante pop è arrivato nel 2004 quando ha partecipato al talent show Swedish Idol, in cui è stata iscritta dalla sorella a sua insaputa, classificandosi al quarto posto. A seguito di un breve periodo di pausa dalla musica, Loreen, si è dedicata al mondo della produzione e della regia di alcuni reality show andati in onda proprio sulla tv svedese.

La fama mondiale

Nel 2011, ritorna sulla scena partecipando al Melodifestivalen, con cui si esibisce con il brano My heart is refusing me che, in breve tempo, è diventato un grande successo in tutta la sua nazione d’origine, posizionandosi nella Top 10 in Svezia. Un successo che decolla letteralmente nel 2012 quando la cantante, grazie al brano Euphoria, conosce una fama mondiale, trionfando anche all’Eurovision Song Contest, rappresentando il suo Paese all’edizione svoltasi a Baku in Azerbaigian. L’anno successivo, nel 2013, quando l’evento si è svolto a Malmö, Loreen è stata ospite sia nel corso della semifinale che nella finale.

Il brano vincitore dell’Eurovision 2023, Tattoo

Tattoo, ovvero “tatuaggio” racconta di una relazione romantica, ma allo stesso tempo complessa e travagliata; su una traccia dark dance-pop che parla di un’amore per cui l’artista combatte, il tatuaggio è il simbolo di un legame incancellabile. La cantante, in un’intervista rilasciata a Rolling Stones ha spiegato anche il significato dietro all’allestimento scelto per la performance all’Arena di Liverpool: “Mentre registravo la canzone, vedevo queste scene davanti a me. Poi, quando ho deciso di partecipare al concorso, ho creato questo PDF con diverse immagini della natura, che è ciò che ha ispirato il palco. Tutti gli elementi della natura: le mie unghie sono fatte di pietra, sono sdraiata su un letto di sabbia, poi c'è il vento, il fumo e la nebbia”. Loreen con la sua Tattoo si è classificata al primo posto, ottenendo il maggior numero di punti dalle giurie nazionali (340) e 243 voti dal televoto, per un totale di 583 punti.

La vita privata di Loreen

La cantante è la sorella maggiore di sei fratelli, quando aveva sei anni i suoi genitori divorziarono e la madre si trasferì con i figli a Västerås. Loreen è dichiaratamente bisessuale ed è conosciuta per la sua attività politica. Nel 2012, durante la partecipazione all’Eurovision in Azerbaigian, condannò le violazioni dei diritti umani nel paese; inoltre, è stata anche ambasciatrice per il comitato svedese per l’Afghanistan, motivo per il quale ha visitato il Paese nel 2013. Nel 2022, infine, si è esibita in occasione dell’evento benefico sverige samlas och hjälper a sostegno dell'Ucraina.