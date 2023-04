Gf Vip, chi è Luciano Tavassi, il papà di Edoardo

L'incontro tra Edoardo Tavassi e suo padre Luciano è stato senza dubbio uno dei momenti più toccanti della finale del Grande fratello vip, che ha visto trionfare Nikita Pelizon. Dopo avere incontrato i suoi fratelli, il romano ha potuto riabbracciare anche il padre, Luciano, che non vedeva da oltre quattro mesi. Un incontro reso più emozionante dal freeze, che il Gf ha imposto a Edoardo, che ha ascoltato le parole del padre con le lacrime agli occhi.

" Sono un po' dimagrito, è vero, però siamo qui ", ha esordito Luciano Tavassi faccia a faccia con il figlio. E gli spettatori hanno capito il significato di quelle parole quando Alfonso Signorini ha spiegato la storia recente dell'uomo. " Luciano non ha passato un periodo felice della sua vita, ma lui questa sera c'è perché l'ha avuta vinta lui e voleva esserci a tutti i costi. Diamo un abbraccio a un papà forte e coraggioso come lui ", ha raccontato il conduttore mentre Edoardo, sbloccato dal freeze, abbracciava con trasporto il padre. Negli istanti trascorsi all'interno della Casa, Luciano ha avuto modo di complimentarsi con il figlio e di raccontare dell'incontro con i genitori di Micol: " Sono rimasto molto contento di Micol perché è una ragazza acqua e sapone, come piace a noi" .

Chi è Luciano Tavassi

Il commovente incontro tra Edoardo e suo padre Luciano ha inevitabilmente colpito gli spettatori e il popolo dei social nertwork. La compostezza e l'eleganza di Luciano Tavassi non è passata inosservata e in molti hanno notato la grande somiglianza estetica con il figlio. Del passato dell'uomo, però, non si conoscono molti dettagli se non quelli raccontati dal gieffino nel corso della sua esperienza all'interno della casa del Grande fratello vip, che aveva raccontato del difficile momento che il padre stava attraversando a causa di gravi problemi di salute.