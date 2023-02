A Sanremo Benigni leggerà la Costituzione. E in prima fila ci sarà Mattarella

A poche ore dall'inizio del 73esimo festival di Sanremo per i protagonisti della kermesse Amadeus ha rivelato la presenza di Sergio Mattarella, tra il pubblico in sala, e di Roberto Benigni, che invece salirà sul palco per una delle solite performance alle quali il premio Oscar ha abituato il suo pubblico. Ci sarà spazio anche per Gianni Morandi, sorpreso a sua volta da Amadeus.

" Apriremo con il presidente Mattarella, poi a seguire ci sarà Benigni. L'interazione fra loro avverrà in sala, non sul palco ", ha affermato il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo. Il direttore dell'Intrattenimento di prime time Rai, Stefano Coletta, spiega che " il grande lavoro di relazione con il Quirinale è stato gestito da Lucio Presta con il consigliere Giovanni Grasso. Ricordo lo scorso anno, durante una delle nostre conferenze, mi cercò il Quirinale per avere il cellulare di Amadeus, perché il presidente voleva parlargli. Da lì in qualche modo nacque l'apprezzamento del presidente per il lavoro fatto da Amadeus ".

Amadeus, quindi, ha aggiunto: " Avere con noi il presidente della Repubblica è anche l'occasione per celebrare il 75esimo anniversario della nostra Costituzione. Non c'era modo migliore di farlo se non invitando un personaggio unico nella cultura italiana, sto parlando di Benigni ". L'omaggio a Sergio Mattarella e all'Italia avverrà anche attraverso la voce di Gianni Morandi, chiamato a cantare l'inno nazionale a sorpresa. " Comunque sono preparato ", ha commentato il cantante, uno dei simboli della canzone italiana. Sarà la prima volta che un presidente della Repubblica presenzia al festival di Sanremo.

In quanto co-conduttrice della prima serata, in conferenza stampa si è presentata anche Chiara Ferragni, che ha confermato quanto già si sapeva in merito al suo monologo. " L'odio anche quello social fa sempre male, ma è giusto parlarne sempre e non ascoltare le persone che ogni giorno cercano di buttarti odio addosso. Passa l'idea che se ti esponi è giusto essere insultato, il mio augurio è riuscire ad andare avanti e non dare attenzione a quelli che troveranno sempre qualcosa da dire ", ha detto l'influencer. Quindi, Chiara Ferragni è tornata sul messaggio inviato da Paola Egonu nei giorni precedenti attraverso le pagine del settimanale Vanity Fair: " Non mi sorprende che ci sia così tanto hating, ma Paola ha fatto bene a parlare ".