"Ci abbiamo provato...". Amici, Elia Fiore eliminato a sorpresa: ecco perché

Elia Fiore è stato definitivamente eliminato da Amici. Così, l’allievo diventa il primo ballerino eliminato dalla scuola più longeva della televisione italiana. Effettivamente, già qualcosa era nell’aria da qualche giorno, soprattutto da quando, a seguito della registrazione della scorsa puntata, erano state tantissime le segnalazioni sull’avvistamento di Elia al McDonald’s di Roma Tiburtina, lasciando presagire che qualcosa fosse accaduto. Il ballerino avrebbe dovuto affrontare la sfida nella prossima puntata dal momento che nella gara di ballo andata in onda, domenica 19 novembre, si era classificato ultimo; tuttavia, il suo insegnante, Emanuel Lo, ha deciso di eliminarlo dal talent.

Le parole di Elia dopo la sua esibizione

A confermare le indiscrezioni sulla sua presunta eliminazione, il daytime di Amici andato in onda questo pomeriggio, lunedì 20 novembre. Così, Elia, al termine della puntata è stato convocato immediatamente in studio per un colloquio con Emanuel Lo. Quest’ultimo, d’altronde, già nelle scorse settimane aveva fatto presente all’allievo l’ipotesi di una sostituzione. Il motivo? Gli scarsi risultati ottenuti da Elia nel corso delle gare giudicate dai giudici esterni. Una confessione quella di Emanuel che aveva gettato il ballerino nello sconforto più totale.

È per questo che, una volta terminata la puntata, a colloquio con il suo insegnante, Elia si è detto parecchio dispiaciuto per essere arrivato ancora ultimo in classifica: “Mi dispiace, è sempre brutto arrivare ultimi”. Poi, ha continuato: “Mi devo riconoscere che ogni settimana sono venuto in puntata con la speranza che la mia esibizione potesse convincere. Ho cercato in tutti i modi di far vedere quello che so fare, mi sono molto aperto al lavoro, so che un giudice esterno non può vedere queste cose, ma puoi vederle solo tu”, ha detto Elia, riferendosi al suo coach.

La decisione di Emanuel Lo

Purtroppo, però, Emanuel ha deciso di eliminare Elia dal programma dal momento che, in queste settimane, il ballerino ha avuto tante occasioni per far ricredere il suo insegnate, ma senza ottenere risultati. È a questo punto che Emanuel Lo ha comunicato la sua decisione definitiva all’allievo: “Ci sono cose di te che sono molto belle, personali, diverse, ma che in questo contesto non stanno assolutamente uscendo fuori. Non sono riuscito o non sei riuscito a scoprirti e la cosa tangibile che oggi prendiamo è che non riusciamo ad arrivare a chi ci viene a guardare”. Poi, il maestro ha aggiunto: “Mi sono fatto tante domande con te, forse più di chiunque altro nella mia vita, e ad oggi queste domande sono diventate un pugno e la situazione è chiara”. E ancora, Lo ha chiesto al ballerino: “La senti questa cosa?”. “L'ho sempre saputo di essere per pochi, poi il passaggio dal pensarlo a realizzarlo, come è avvenuto in questo periodo, è brutto”, ha risposto Elia.

Il maestro Emanuel Lo ha convocato in studio Elia perché ha preso una decisione importante #Amici23 pic.twitter.com/iVNhO0i6qG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 20, 2023

Infine, la decisione del coach: “Ci abbiamo provato Elia, non ti farei fare neanche la sfida perché io la decisione con te l'ho presa, quella di non continuare questo percorso. In bocca al lupo”. Dal canto suo, il ballerino, con immenso dispiacere ha concluso: “É andata così, io sono comunque contento di averci provato”.