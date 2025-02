“Ci vediamo a Los Angeles 2028”: l'annuncio di Gianmarco Tamberi sul palco dell'Ariston

Ascolta ora 00:00 00:00

“Ci vediamo a Los Angeles 2028”. Con queste parole, il campione olimpico di salto in alto, Gianmarco Tamberi, direttamente dal palco dell’Ariston, smentisce le voci sull’ipotesi di un suo possibile ritiro dalle competizioni. Ospite della kermesse, Tamberi è stato protagonista di un monologo sul corpo umano insieme a Jovanotti.

L’ipotesi del ritiro

Poco dopo aver vinto i campionati europei di Roma 2024, Gianmarco Tamberi era pronto a conquistare l’Oro Olimpico di Parigi 2024; eppure, qualcosa è andato storto. Tutto ha avuto inizio quando, una volta scelto come portabandiera azzurro, nel corso della cerimonia d’apertura, il campione ha perso la fede nuziale nelle acque della Senna. Poi, l’ennesimo imprevisto: pochi giorni prima delle qualificazioni, le coliche renali che hanno messo in dubbio la sua partecipazione in una finale in cui partiva favorito.

Tuttavia, il 10 agosto Tamberi ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria. Un epilogo che ha avuto un impatto significativo non solo sul piano fisico dell’atleta, ma soprattutto su quello psicologico. Per questo, quando pochi giorni fa, il 22 gennaio, Tamberi aveva pubblicato su Instagram una storia che non è passata inosservata, in molti aveva pensato ad un ritiro: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione...”.

L’annuncio di Gianmarco Tamberi

Così, Gianmarco Tamberi ha scelto proprio il palco della 75esima edizione del Festival di Sanremo per fare un annuncio tanto atteso, non prima di aver commentato il difficile momento vissuto a seguito delle Olimpiadi nella capitale francese: “Dopo Parigi sono stati mesi molto duri. Quando si prova con tutto se stessi a rincorrere un sogno, lo sfiori con le dita e poi il destino te lo sfila da sotto i piedi, perdi il coraggio di metterti in gioco”.

Poi, ha aggiunto: “ma mi rendo conto che quello che ha fatto la differenza non sono state le vittorie, ma la volontà di riprovarci. “È più grande la voglia di riprovarci. Quindi, ci vediamo a Los Angeles 2028”.