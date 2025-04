Clamorosa gaffe a The Couple: c'entra Helena del Grande fratello. Imbarazzo in Casa

Helena Prestes

Sorprese e meccanismi un po' da oliare nel nuovo programma The Couple, in onda da lunedì su Canale5 al posto del Grande Fratello. Il programma va in onda dalla stessa Casa che ha ospitato il reality condotto da Alfonso Signorini e tra le due produzioni sono trascorsi appena 7 giorni, pertanto è anche comprensibile che la squadra di lavoro, molto simile, abbia ancora gli automatismi del programma precedente. Si potrebbe leggere in quest'ottica la gaffe della regia di alcune ore fa, quando la classica chiamata in confessionale dei concorrenti si è trasformato in un momento di particolare ilarità per il pubblico a casa.

" Helena, Jasmine e Irma in confessionale… ", ha detto la voce fuoricampo per attirare l'attenzione dei concorrenti. Ma non è alcuna Helena in Casa attualmente: Helena Prestes è uscita dalla Casa lunedì 31 marzo, seconda classificata al Grande fratello. Quella breve clip ha rapidamente raggiunto i social, dove è diventata rapidamente virale, scatenando battute e ilarità tra i nuovi telespettatori del programma, che in larga parte sono rappresentati dallo zoccolo duro dei fan del Grande fratello. " Sono abituati a dire il nome di Helena… ", ha commentato con ironia qualcuno dei concorrenti in Casa. In effetti, Prestes è stata una delle concorrenti che hanno creato maggiori dinamiche nell'edizione del Grande fratello che si è appena conclusa.

Spesso richiamata in confessionale per uno sfogo o per essere ripresa per i suoi comportamenti, Helena è indubbiamente tra i personaggi che verranno maggiormente ricordati per la sua forte personalità. Anche per questo non stupisce che la regia, che per 6 mesi ha richiamato la modella brasiliana, in quest'occasione di andata per inerzia e l'abbia menzionata benché il Grande fratello sia ormai terminato. Visto che ormai la gaffe era fatta, per trovare un modo di sorridere in questi primi giorni di "reclusione" sotto le telecamere, i nuovi concorrenti hanno mandato un saluto alla brasiliana, che si sta godendo queste prime settimane di libertà e di nuova popolarità, in attesa che arrivino nuovi lavori.

La presenza di Helena è evocata anche nel nuovo programma, nonostante lei non sia protagonista.