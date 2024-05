Il coraggio di Edoardo Franco, "l'egoismo" di Artur: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, domenica 26 maggio, l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. Il rapporto tra Artur Dainese e Khady Gueye sembra essere arrivato al capolinea, mentre Edoardo Franco si è reso protagonista di un atto di coraggio rasandosi i capelli per garantire una ricompensa al gruppo. Grandi emozioni, inoltre, per lo chef che ha potuto riabbracciare la fidanzata. Dario Cassini è stato definitivamente eliminato. Karina Sapsai, Edoardo Stoppa, Linda Morselli, Artur Dainese e Matilde Brandi sono i naufraghi finiti in nomination per la prossima puntata. Ad affiancare la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese; inviata dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno.

I concorrenti

Edoardo Stoppa – voto 7.5

Fino a qualche settimana fa era “l’eroe” di questa edizione, adesso, invece, inizia a vacillare. La fame, la stanchezza e soprattutto la mancanza della famiglia iniziano a giocargli brutti scherzi; noi, dal canto nostro, ci auguriamo che Edoardo non si abbatta e decida di arrivare fino in fondo, dal momento che è uno dei papabili vincitori.

Dario Cassini – voto 5

È l’eliminato dell’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi. In Honduras è durato quanto un gatto in tangenziale e questo non sorprende se consideriamo che è entrato a gamba tesa, sparando a zero sul resto del gruppo e soprattutto sui naufraghi più forti, come Samuel Peron ed Edoardo Stoppa. Che dire, l’avevamo detto che le premesse con cui era partito non erano delle migliori.

Khady Gueye – voto 7

Si rende protagonista di un’analisi lucida sul rapporto con Artur. Così, senza peli sulla lingua, ha espresso il suo disappunto sul comportamento del modello. Dopo una partenza con qualche tentennamento – complice l’avvicinamento ad Artur – Khady sembra proseguire dritta per la sua strada. Speriamo che questo non le costi il posto in Honduras, dal momento che Artur vince ogni televoto dal giorno zero.

Linda Morselli – voto 4

Si è salvata al televoto, nonostante non stia facendo un granché per farsi conoscere; il pubblico per il momento ha deciso di “graziarla”, ma speriamo che Linda si dia da fare per dare un “senso” alla sua presenza in Honduras.

Matilde Brandi – voto 7

Fino ad ora è stata indenne alle “malelingue” del resto del gruppo adesso, invece, inizia a diventarne il bersaglio. I naufraghi accusano il suo eccessivo controllo e come se non bastasse anche l’opinionista Dario Maltese le è “andato contro”. Tuttavia, a mettere i puntini sulle i ci ha pensato la padrona di casa, quando – difendendo la showgirl ha affermato – che il motivo di questo suo autocontrollo potrebbe essere l’amore del suo fidanzato.

Edoardo Franco – voto 8

Non perde occasione per esprimere la sua insofferenza dinanzi al finto perbenismo del gruppo. Ormai ci sono pochi dubbi sulla schiettezza di Edo Franco che nella puntata di ieri sera ha anche deciso di “immolarsi” per il bene del gruppo, facendosi tagliare i capelli. Per lui una grande sorpresa: l’abbraccio della fidanzata che è volata in Honduras per fargli sentire la sua vicinanza. La parola chiave del loro incontro? Genuinità.

Artur Dainese – voto 4

Protagonista di un confronto con Khady, Artur sta dimostrando di essere il giocatore numero uno dal momento che supera incredibilmente ogni televoto.

Nonostante l’avvicinamento iniziale con Khady, il loro rapporto sembra essere arrivato al capolinea. Il motivo? Il modello, probabilmente, è troppoe dal gioco per pensare anche agli altri.