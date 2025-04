The Couple, format e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla prima puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

Mancano pochissime ore al ritorno di Ilary Blasi sul piccolo schermo. Questa sera, lunedì 7 aprile, debutta in prima serata su Canala 5 The Couple – Una vittoria per due. Il nuovo reality-game targato Mediaset, prodotto da Endemol Shine, si ispira al format spagnolo Gran Hermano Dùo, ovvero Grande Fratello a coppie. Ad affiancare la padrona di casa, nel ruolo di opinionisti, un inedito duo, la giornalista e conduttrice Francesca Barra e il coreografo Luca Tommasini.

Il format e le anticipazioni della puntata

“Ci saranno otto coppie legate tra loro da un'amicizia, da un legame di parentela o professionale. Giocando in coppia devono essere uniti e capirsi velocemente per arrivare a vincere il montepremi di un milione di euro”. Queste le parole con cui Ilary Blasi nello studio del pomeriggio di Canale 5, a Verissimo, ha rivelato qualche anticipazione sul programma in partenza. The Couple, dunque, vedrà ben 8 coppie protagoniste “legate da vincoli di affetto, amicizia, parentela o affinità”; per questo, i concorrenti non dovranno soltanto mostrare di avere uno spirito strategico, ma di avere anche una grande complicità. In palio un incredibile montepremi finale di 1 milione di euro.

Di puntata in puntata, in prima serata, i concorrenti si metteranno alla prova affrontando sfide in diretta. Ma non finisce qui: anche durante la settimana, i protagonisti di questa avventura dovranno cimentarsi in prove registrate in esterna, pensate per testare la loro capacità di collaborare e prendere importanti ed efficaci decisioni. A decidere le sorti della gara, però, sarà soltanto il pubblico, da sempre sovrano. Solo conquistando il favore dei telespettatori e superando i televoti si potrà continuare a rimanere in gioco.

Il destino giocherà un ruolo decisivo. Al termine di ogni prova, i concorrenti potranno guadagnare – o perdere – delle chiavi, elementi fondamentali ai fini della vittoria. Il motivo? Soltanto una di queste, potrà aprire la cassaforte contenente il montepremi in palio da 1 milione di euro. È per questo che l’obiettivo sarà quello di arrivare in finale con il maggior numero possibile di chiavi: più se ne hanno, più aumenta la possibilità di avere quella giusta.

Centrale in questa esperienza, la convivenza forzata con gli avversari. The Couple, infatti, presenta tutte le dinamiche tipiche da reality, “costringendo” i concorrenti ad una convivenza forzata. Come se non bastasse, ritorna la diretta 24 ore su 24. Così, nel corso della settimana, sarà possibile osservare i concorrenti mentre si preparano alle sfide, elaborare strategie e allenarsi per mettere alla prova la propria affinità.

La vera domanda è: riusciranno a mantenere saldo il loro legame, nonostante la pressione della competizione?

I concorrenti

L’elenco ufficiale dei partecipanti sarà svelato soltanto nel corso della diretta di questa sera. Alcune coppie, però, sono già state annunciate: