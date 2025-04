The Couple, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla seconda puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per una nuova puntata di The Couple-Una vittoria per due. Questa sera, lunedì 14 aprile, torna in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con il nuovo reality-game condotto da Ilary Blasi. Ad affiancarla in questa nuova avventura, un inedito duo di opinionisti, Francesca Barra e il coreografo Luca Tommassini. I concorrenti hanno fatto ingresso da soltanto una settimana, ma già sembrano essere entrati nel vivo del gioco.

Le anticipazioni della puntata

Come ormai è noto, sono otto le coppie protagoniste di The Couple “legate tra loro da un'amicizia, da un legame di parentela o professionale”. Tutte, tranne quella formata da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli e quella composta da Laura Maddaloni e Giorgia Villa, unite di fatto, soltanto la sera della prima puntata. Già in questa prima settimana, i protagonisti del reality-game hanno iniziato a conoscersi e a pianificare alcune strategie, ma naturalmente sono già emersi i primi dissapori.

Anche nella puntata di questa sera non mancheranno le sfide. I concorrenti, infatti, verranno messi alla prova e dovranno affrontare delle sfide in diretta. La coppia vincitrice avrà la possibilità di sfilare una o più chiavi agli avversari, elementi fondamentali ai fini della vittoria. Il motivo? Soltanto una di queste, potrà aprire la cassaforte contenente il montepremi in palio da 1 milione di euro. È per questo che l’obiettivo sarà quello di arrivare in finale con il maggior numero possibile di chiavi: più se ne hanno, più aumenta la possibilità di avere quella giusta. Inoltre, la coppia vincitrice otterrà anche l’immunità dalle prime nomination.

Infine,in arrivo per le sorelle Testa, che riceveranno la visita di mamma Anna, pronta a dare loro forza e sostegno per affrontare al meglio questa avventura.

I concorrenti

Come anticipato, sono 8 le coppie protagoniste di The Couple: