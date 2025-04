The Couple, le pagelle: il “riscatto” delle sorelle Boccoli, i dubbi su Elena Barolo e Thais Wiggers

È andata in onda ieri sera, lunedì 14 aprile, la seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due. A vincere la seconda puntata sono state le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli. Due, invece, le coppie finite al televoto: Elena Barolo e Thais Wiggers e Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; la coppia meno votata dal pubblico da casa verrà eliminata nella prossima puntata. Ecco tutte le pagelle della seconda serata.

Benedicta Boccoli e Brigitta Boccoli – voto 8

Le sorelle Boccoli sono entrate in gioco con gli “artigli ben affilati” e, a dire il vero, non ci aspettavamo niente di meno. In pochi giorni hanno già dimostrato di non avere paura di esporsi: nel confessionale non si sono trattenute e, anche in puntata, non hanno fatto alcun passo indietro, sostenendo con fermezza la loro opinione sul “desiderio di comandare” di Manila. E se sul fronte delle sfide erano partite un po’ sottotono, si sono prontamente riscattate. Hanno superato la prova esterna settimanale, scampando l’esclusione dalle sfide in puntata e si sono fatte valere anche nel corso della diretta. Sembrano non esserci dubbi: le sorelle Boccoli sono entrate nel vivo del gioco. A dimostrazione di questo, sono loro le vincitrici di puntata.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco – voto 6

La coppia che scoppia. Pierangelo sembra essere nato per i reality: sicuro, a suo agio davanti alle telecamere e con le idee già chiarissime su tutti. Così, non perde tempo e definisce Antonino “stratega”, salvo poi, in puntata, descriverlo come un modello da seguire e fonte d’ispirazione. Jasmine, invece, entra in punta di piedi, portandosi dietro un bagaglio di insicurezze e fragilità che ha però il coraggio di condividere. Si mette in gioco, si espone e mostra una parte di sé molto autentica. Un equilibrio perfetto che siamo certi riuscirà a conquistare il favore del pubblico. Attenzione però: per conquistare davvero i telespettatori, sarà fondamentale mantenere coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. E da questo punto di vista, il comportamento di Pierangelo potrebbe essere un “campanello d’allarme”.

Elena Barolo e Thais Wiggers – voto 5

Settimana movimentata per Elena, che non si è certo risparmiata in commenti su Laura Maddaloni, definendola “spigolosa” e lasciando intendere che, nella coppia con Giorgia, sia proprio lei a tenere le redini. Peccato, però, che in puntata abbia fatto marcia indietro, provando a ritrattare tutto con “un’arrampicata sugli specchi” non proprio riuscitissima. A riportarla con i piedi per terra ci ha pensato la padrona di casa, che – senza giri di parole – le ha rinfrescato la memoria, ricordandole che alcune di quelle dichiarazioni risalgono solo alla notte precedente. Insomma, Elena stavolta non ne è uscita benissimo. E Thais? Presente, ma un passo indietro rispetto alla compagna di avventura. Non è un caso che proprio loro siano finite in nomination.

Irma Testa e Lucia Testa – voto 8

Arrivano a The Couple con un grande sogno: comprare una casa per la loro mamma. In pochissimo tempo, Irma e Lucia sono riuscite a raccontare molto di sé, rivelando non solo la loro determinazione, ma anche aspetti profondamente intimi e personali. Un legame, il loro, speciale e segnato da una scelta coraggiosa: Lucia ha messo da parte il proprio sogno nel pugilato per spianare la strada alla sorella Irma. Nel corso della settimana, si sono aperte anche sul fronte dei sentimenti, parlando dell’amore per le loro compagne e di come la loro mamma, Anna, abbia saputo comprenderle e accoglierle fin da subito. Proprio mamma Anna ha regalato loro un momento di grande emozione, raggiungendole nella casa per abbracciarle e dare loro forza. Sicuramente è ancora presto per dirlo, ma apprezziamo la sincerità e l’umiltà con cui hanno saputo raccontarsi.

Danilo Mileto e Fabrizio Mileto – voto 6.5

Ci risiamo: tanta simpatia, ma quando arrivano le prove in prima serata, le cose si complicano. Anche in questa seconda puntata, Danilo e Fabrizio hanno brillato per la loro ironia; peccato, però, che sul piano delle performance ci sia ancora parecchio da lavorare. Dopo l’ormai epica uscita sulla Sardegna “non in Italia”, ci hanno riprovato con musica, televisione e astronomia, ma senza troppo successo. Nonostante tutto, hanno già conquistato sia la casa che il pubblico, grazie alla loro genuinità. Se trovassero anche la chiave giusta per affrontare le sfide, potrebbero davvero sorprendere.

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli – voto 7

Insieme per caso, ma uniti più che mai. Antonino e Andrea, messi insieme “forzatamente” si sono rivelati molto più affini di quanto si potesse immaginare. Entrambi papà separati, condividono non solo l’amore profondo per i propri figli, ma anche il dolore del distacco e il timore del tempo che scorre, “la moneta più preziosa”, sostiene giustamente Andrea. È sempre bello vedere i concorrenti abbassare le difese e mostrarsi per ciò che sono, al di là del personaggio.

Lo è ancora di più quando a farlo è qualcuno come Antonino, che spesso si è presentato al pubblico con una corazza fatta di ironia e leggerezza. Insomma, un'accoppiata nata per caso, ma chesorprendentemente bene.

Per il secondo appuntamento con il prime time il reality-game ha fatto registrare il 13% di share.