The Couple, le pagelle: le sorelle Testa eliminate, l’emozione di Laura Maddaloni

È andata in onda ieri sera, domenica 4 maggio, la quarta puntata di The Couple - Una vittoria per due che ha visto l’eliminazione delle sorelle Testa e dei fratelli Mileto. A vincere la quarta puntata sono stati Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi. Due, invece, le coppie finite al televoto: Manila Nazzaro e Stefano Oradei e Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; la coppia meno votata dal pubblico da casa verrà eliminata nella prossima puntata.

Ecco tutte le pagelle della quarta serata.

Irma Testa e Lucia Testa – voto 5

“Bisogna smascherarle”: così Pierangelo ha commentato l’atteggiamento delle sorelle Testa, protagoniste di un vero e proprio scivolone nella scorsa puntata. Nonostante avessero promesso alla coppia Carrisi-Greco di non votarli, alla fine hanno fatto esattamente il contrario. La loro giustificazione? “Erano già condannati”. Ma come facevano a saperlo con certezza? Le due si sono difese dicendo di conoscere le intenzioni di voto degli altri concorrenti, ma se tutti avessero mentito esattamente come loro? Il ragionamento non regge. Se davvero pensavano che il destino della coppia fosse già segnato, perché non assumersi la responsabilità del proprio voto invece di nascondersi dietro un dito? Non è un caso che alla fine il pubblico abbia deciso di eliminare loro.

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli – voto 7.5

Una certezza, ormai, aleggia in questo programma: qualsiasi cosa accada la colpa è di Antonino. Anche quando le discussioni coinvolgono altri, lui finisce comunque nel mirino. Forse perché è visto come un “giocatore”, forse perché – secondo molti – ne sa più degli altri in fatto di reality. Ma sarà davvero questo il motivo o semplicemente hanno capito la sua forza? Quel che è certo è che ieri sera Andrea, che finora sembrava soltanto fare da spalla al parrucchiere, ha finalmente detto la sua, difendendo il compagno e sottolineando l’assurdità di addossargli ogni responsabilità. Una cosa è certa: la coppia Spinalbese-Tabanelli è da tenere d’occhio.

Danilo Mileto e Fabrizio Mileto – voto 8

Sono i fratelli Mileto – ahinoi – la seconda coppia della quarta puntata di The Couple a dover abbandonare il programma. Un vero peccato, considerando che insieme ad Antonino e Andrea, avevano formato un bel gruppo capace di alleggerire il clima in casa e di divertire il pubblico. Non avranno vinto il milione, ma hanno comunque conquistato il nostro cuore con la loro bontà e simpatia.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco – voto 7.5

Mai televoto fu più polemico di quello che ha coinvolto Jasmine e Pierangelo, finiti al centro delle querelle dopo la nomination ricevuta da Irma e Lucia. Le due sorelle, che avevano promesso di non votarli, alla fine hanno fatto marcia indietro, “voltando loro le spalle”. Così, la reazione della coppia non si è fatta attendere con delusione e rabbia che hanno preso il sopravvento. Jasmine e Pierangelo non stanno certo giocando in sordina: si espongono, prendono posizione e non hanno timore di dire ciò che pensano. La ciliegina sulla torta? Vincono anche le prove, ottenendo persino l'immunità, come nella puntata di ieri sera.

Laura Maddaloni e Giorgia Villa – voto 8

La puntata di ieri ha segnato una vera svolta per Laura e Giorgia, che sono passate da una situazione di svantaggio – con sole due chiavi – a conquistarne ben cinque, fino ad avere la meglio nel duello contro le imbattibili sorelle Boccoli, finora intoccabili con le loro sette chiavi. Una serata ricca di emozioni, soprattutto per Laura, che ha aperto il cuore raccontando una parte delicata e sofferta del suo passato. Un momento autentico, che ha mostrato un lato più fragile dell’ex judoka, apparentemente molto forte. Per lei una bellissima sorpresa, la visita delle sue tre figlie che le hanno fatto sentire il loro sostegno.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei – voto 5

Che casualità: Manila e Stefano hanno “scelto” il loro nemico “numero uno”, naturalmente stiamo parlando di Antonino Spinalbese. Probabilmente, sentono il peso della competizione con uno dei concorrenti più forti del reality.

Manila e Stefano - come è giusto che sia – vogliono vincere e portare il milione a casa, ma a volte l’impressione è che si prendanoappesantendo dinamiche che beneficerebbero di un po’ più di leggerezza.

Per il quarto appuntamento con il prime time il reality-game ha fatto registrare il 7.7% di share.