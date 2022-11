Gf Vip, concorrente canta Faccetta nera: "Subito squalifica"

Fuori dalla casa del Grande fratello vip si è scatenata una nuova polemica dopo che qualcuno, tra Micol, Sarah e Antonella, ha intonato un verso di "Faccetta Nera", canzone del 1935 legata al periodo del fascismo. Prima della diretta di giovedì 10 novembre, una delle gieffine ha canticchiato alcune parole del popolare brano di Carlo Buti e sui social le critiche si sono sprecate.

Nel mirino dei telespettatori è finito un video che immortala Micol, Antonella, Sarah e Oriana in bagno mentre si preparano per la nuova diretta serale su Canale 5. Le quattro concorrenti sono intente a truccarsi e a acconciarsi i capelli e in sottofondo si sente una voce femminile intonare il ritornello di "Faccetta Nera", una canzone degli anni '30 celebra la colonizzazione e la cessazione dello sfruttamento del popolo abissino e che è rimasta strettamente legata al periodo del fascismo.

Il filmato è stato condiviso con sdegno da alcuni utenti su Twitter e la polemica si è presto infiammata. A finire nel mirino delle critiche è stata soprattutto Micol, che secondo molti sarebbe stata la gieffina che ha intonato il motivetto e qualcuno ha ricordato che, per un episodio simile, la sorella Clizia fu squalificata in una precedente edizione: " Vizietto di famiglia quello di rievocare pagine di storia non belle, ricordo la sorella squalificata per la frase su Buscetta". E le accuse alla siciliana si sono moltiplicate: "Micol andrebbe squalificata per apologia del fascismo", "Fuori subito, non ci sono parole ".

In realtà l'audio del video non chiarisce chi abbia davvero canticchiato la canzone. Qualcuno ha fatto notare che la voce sembrerebbe quella di Sarah Altobello, mentre altri hanno riconosciuto la voce di Antonella. La situazione, dunque, non è proprio chiara, ma la rabbia dei telespettatori non si è comunque placata. E se qualcuno da una parte ha provato a ridimensionare il caso: " Mia nonna la cantava e non era fascista semplicemente la canticchiava anche sovrappensiero", "Nessuno ha inneggiato! Ha intonato due parole e peraltro senza intenzione, completamente decontestualizzate ", "Ma cosa? Ora non si può più cantare? Non è mica vietata questa canzone" . Altri hanno puntato il dito: " Lanciano immediatamente un #immediatofuori! Apologia del fascismo, se c'è qualcuno che desidera ci sono anche gli estremi per una denuncia penale! ". Una polemica rovente che testimonia quanto il pubblico faccia sempre più spesso le pulci al reality e che ogni cosa è pretesto per polemizzare.