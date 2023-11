"Credo di avere degli ematomi sulle ginocchia". La caduta di Alessia Marcuzzi a Boomerissima

È tempo di cadute e scivoloni a Boomerissima. Così, nella puntata della trasmissione del martedì sera targata Rai Due, la padrona di casa, Alessia Marcuzzi, è inciampata arrivando dritta a terra. Poco prima, anche la caduta di una delle ospiti della serata, Mariasole Pollio. Nel frattempo, prosegue la sfida tra i millennial e i boomer, che vede schierati Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando per i primi e Costanza Caracciolo, LDA, Luca Onestini e Mariasole Pollio per i secondi.

La caduta di Alessia Marcuzzi

Tutto è accaduto nel corso della puntata di questa sera, quando Alessia Marcuzzi, dopo aver provato a mimare alcuni passi di danza sulle note del grande balletto classico, Il lago dei cigni, stava per ritornare a posto. Tuttavia, nel tentativo di lasciare il centro studio è scivolata. In suo soccorso è immediatamente intervenuto l’attore e conduttore Fabrizio Biggio. Subito dopo, la conduttrice è intervenuta per sdrammatizzare con la sua solita ironia che la contraddistingue: “Nel frattempo sono caduta, rovinosamente, credo di avere degli ematomi sulle ginocchia”. Poi, ha aggiunto, tranquillizzando tutti: “Ma essendo ballerina, i ballerini sono un po' acciaccati, e vanno avanti lo stesso”.

La caduta di Mariasole Polito

A scivolare, come anticipato, non è stata soltanto la padrona di casa, ma anche l’attrice Mariasole Pollio. L’attrice, però, è caduta a inizio serata. Nella prima prova, la Super hit, in cui i protagonisti di Boomerissima si divertono ad intonare i tormentoni rappresentativi del loro team. Così, dopo che Costanza Caracciolo – della squadra dei Millennial – ha lanciato il noto brano di Madame, Il bene nel male, la Pollio è inciampata da un gradino.

“Io voglio lanciare questa artista alla quale sono molto legata. Stavo per partorire e continuavo a vedere in loop lei nel video musicale. Lei è Madame, la canzone, Nel bene e nel male”, ha affermato entusiasta l’ex velina di Striscia la notizia per lanciare il brano sanremese simbolo della generazione dei Millennial. Tuttavia, quando è partita la musica, l’entusiasmo – oltre che le danze – sono state smorzate dalla caduta di Mariasole Pollio. In questo caso, a soccorrerla è stata proprio l’altra “vittima” della serata, insieme all’ex gieffino Luca Onestini. “Mariasole dall'emozione è cascata”, ha commentato la conduttrice una volta ultimata la performance.