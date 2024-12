Cuochi, ballerini e cantanti: quando i giudici contano più dei giudicati

Ascolta ora 00:00 00:00

Come nella giustizia ordinaria, civile e penale, dove i giudici sono diventati più importanti dei giudicati, così nello spettacolo i giurati hanno assunto il ruolo di vedettes, in qualunque evento televisivo. Prendete il quintetto di Ballando con le stelle, il tempo a loro riservato è decisamente superiore a quello occupato dai o dalle ballerine. Il contenzioso fa parte della finzione scenica, il repertorio prevede lo stesso rito, le stesse battute, le stesse maschere e non quelle del trucco.

Prendete il gruppetto di X Factor, idem come sopra, gente che si illumina di immenso ma che appena fuori dal condominio è costretta a presentare la carta di identità per farsi riconoscere e comunque la loro immagine ha la prevalenza sulla dimensione artistica.

Prendete il trio di Masterchef, riedizione di un classico di Sergio Leone, Il Bello il Brutto e il Cattivo, recitano la parte, a differenza dei giurati di cui sopra, vanno in registrazione per cui le loro incertezze grammaticali, tipico del mondo dei cuochi, finiscono edulcorate, bonificate e comunque tutti e tre, con l’aggiunta di una o di un ospite della stessa categoria, sono più importanti della brigata che cerca o sogna di diventare come loro. Una recita meravigliosa e ridicola, finta, costruita per esigenze di scena e di share, gli sponsor ringraziano, il pubblico assiste, la disinformazione regna sovrana. Cambiate canale.