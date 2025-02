"La cura per me": qual è il significato della canzone di Giorgia a Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

A trent'anni esatti dalla vittoria del Festival di Sanremo con la canzone "Come saprei" Giorgia ritorna per la quinta volta sul palco del teatro Ariston esattamente presentandosi come una delle favorite dell'edizione 2025. Questa volta l'artista, reduce anche dall'esperienza di co-conduttrice di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus e conduttrice dell'ultima stagione di X Factor, partecipa in gara con il brano "La cura per me", scritto insieme a Blanco e Michelangelo (che l'ha anche prodotto). Al centro del testo c'è, apparentemente, il tema dell'amore al centro della canzone che Giorgia presenta in gara alla 75°edizione del Festival. Ma è veramente così?

Nei primi versi di "La cura per me" sembrerebbe di sì, visto che la splendida voce della cantante illustra le emozioni dolorose di una donna abituata ad aspettare e rincorrere una persona amata ma sfuggente. Non è un caso che in un passaggio Giorgia intoni: " Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna. Non so più quante notti ti ho aspettato per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me ". Ma, per l'appunto, è solo un'impressione. Perché la canzone delinea invece una donna forte, risolta nei suoi nodi, compresi quelli di un amore tormentato, di un sentimento " che ti lega alle persone, che siano fidanzati, genitori o amici ", ha spiegato la stessa cantante in occasione di una recente intervista.

Un sentimento che " evolve con il procedere del brano, cresce ed esplode quando arrivo alla parola 'paura'. Lì ho dovuto 'fare le mie cose', nel senso che ho aggiunto il mio tocco, dato da oltre trent'anni di esperienza ", dichiara Giorgia, entusiasta di quell'incrocio " di melodia e parole " che la donna definisce " commovente, come il significato ". Proprio lei che non ha "voglia di rincorrerti, seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi guardando il cielo sapendo che lo stai guardando ora anche tu ". Ed è forse proprio in questi versi che diventa chiaro perché la stessa Giorgia definisce la canzone " un testo che narra un processo di crescita interiore ".

Dopo Sanremo per festeggiare insieme al pubblico l'importante anniversario tondo di "Come Saprei," in estate tornerà live in tre scenari speciali: Terme di Caracalla di Roma (13 giugno); Teatro greco di Siracusa (25 luglio) e Reggia di Caserta (16 settembre). Anche là potrà portare in scena "La cura per me".

