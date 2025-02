"Frulliamo la spazzatura e mettiamola nel suo bicchiere". Cosa è successo al Grande Fratello

L'ingresso al Grande Fratello di Helena Prestes

Lorenzo Spolverato al Grande fratello si sente quasi invincibile. Ha ottenuto la finale prima di tutti dopo essersi lamentato per buona parte dell'edizione di non ricevere adeguate attenzioni e, quindi, visibilità. Ha accusato la produzione di oscurarlo, di concedere tutti i riflettori a Helena Prestes e quando questa è tornata nella Casa (dopo essere stata eliminata a seguito di un televoto punitivo) ha inscenato addirittura una protesta contro gli autori. Oggi la brasiliana sta facendo il suo percorso, che le loro strade si sono divise dopo essersi incrociate dando per qualche giorno l'idea che potesse crearsi anche un interesse romantico. E invece no, ma mentre Helena cerca di concludere l'edizione con al fianco Javer, Lorenzo (seppure vicino a Shaila Gatta) non smette di provocare, anche con la complicità dell'ex velina.

Domenica sera, mentre Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli lavavano i piatti in cucina, spolverato si è avvicinato alle coinquiline con l'idea di fare quello che a suo avviso sarebbe stato uno scherzo a Helena. Uno scherzo pesante sul filo di sfociare in qualcosa di più grave, in realtà, visto che il modello milanese ha proposto di frullare la spazzatura che si era accumulata nel lavandino e di versarla nel bicchiere della brasiliana. " La frulliamo e lo mettiamo nel bicchiere di Helena ", ha detto il modello, scatenando le risate sia di Zeudi che di Chiara. Ovviamente l'intento di Lorenzo è rimasto tale e non si è concretizzato. Forse era solo una boutade ma non è comunque passato inosservato il cattivo gusto di una simile proposta, tanto che dai social si sono scatenati chiedendo l'intervento della produzione o, quanto meno, una reprimenda da parte del conduttore nel corso della puntata che andrà in onda questa sera su Canale5.

" Non avete mai mostrato questi bulli cosa fanno alle spalle e cosa dicono nei confronti di Helena, mesi di bullismo su Hele mai tutelata. Il programma è degenerato, avete sempre protetto questa gente ", si legge in uno dei messaggio più duri inviati dai social.

È possibile, anche se non è certo, che questa sera venga mostrato qualcosa a Helena, proprio nell'ambito di unper Spolverato. Ma la brasiliana dovrà già affrontare un confronto con Shaila, fidanzata di Lorenzo, che si preannuncia particolarmente ricco di momenti di agitazione, visti i cattivi rapporti che corrono tra le due.