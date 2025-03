Dalle coppie nate ai litigi, tutto quello che è successo al Grande Fratello 2025

Dopo 195 giorni di reclusione, questa sera, 31 marzo, andrà in onda la tanto attesa finale di questa edizione del Grande Fratello. Come sempre, nella Casa più spiata d’Italia, l’amore è nell’aria ed è quasi inevitabile che tra i concorrenti nascano relazioni. Alcune giungono in breve tempo al capolinea, altre sembrano destinate a durare anche oltre il reality. Ma se da un lato trionfa l’amore, dall’altro i conflitti non mancano mai. Quest’anno, in particolare, abbiamo assistito a numerosi scontri accesi, perché, si sa, in una convivenza forzata andare d’accordo con tutti è praticamente impossibile. Ripercorriamo insieme le coppie e i litigi che hanno segnato questa edizione del Grande Fratello.

Le coppie

Quest’anno sono tante le coppie che si sono “fatte e disfatte” all’interno del reality di Alfonso Signorini. Chissà quali tra queste riusciranno a farci sognare proprio come accadde nel 2004 con Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli che, dopo essersi trovati all'interno del programma, non si sono mai lasciati, costruendo una famiglia con i loro due splendidi figli, Matilde e Tancredi. Come loro, anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia (genitori del piccolo Gabriele), Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga (che hanno accolta la loro Camilla) e Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli che da poco hanno dato il benvenuto al piccolo Kian.

Chiara e Alfonso: un fulmine a ciel sereno

Chi lo avrebbe mai detto? Probabilmente nessuno. Alfonso entra nella Casa del Grande Fratello dopo aver incassato un brutto colpo a Temptation Island: la sua fidanzata Federica, dopo aver scelto di uscire con lui, cambia idea e decide di stare con Stefano. La giovane napoletana entra nel reality e si ritrova nuovamente ad affrontare il triangolo amoroso. Dopo un periodo di difficoltà, però, Alfonso sceglie di voltare pagina e seguire la propria strada. Ed è così che arriva Chiara. Nessuno, forse, avrebbe scommesso su di loro, e invece, giorno dopo giorno, si sono avvicinati sempre di più. E alla fine… è nato l’amore.

Helena e Javier: ce l’abbiamo fatta

Un’altalena di emozioni che ha fatto impallidire persino le montagne russe. Helena e Javier si sono rincorsi per mesi: prima vicini, poi lontani, poi di nuovo vicini. Inizialmente sembrava che Javier fosse interessato a Shaila ed Helena a Lorenzo, ma all’improvviso tutto è cambiato. La modella brasiliana ha dimostrato di voler conoscere davvero Javier, ma lui ha titubato fino alla fine, lasciando in sospeso il confine tra amicizia e amore. Solo dopo il ritorno di Helena in gioco, il pallavolista ha finalmente preso una decisione: aprirsi completamente a lei, fino a confessarle di essere innamorato. Come andrà a finire? Solo il tempo lo dirà.

Mariavittoria e Tommaso: amore puro

Quella tra Mariavittoria e Tommaso è una coppia insolita. All’inizio distanti, poi amici, infine inseparabili. Tommaso ha saputo comprendere le fragilità di Mariavittoria, standole accanto e aiutandola a superarle. Come in ogni relazione, anche per loro non sono mancati momenti difficili, ma mai vissuti per attirare l’attenzione delle telecamere. Al contrario, hanno sempre cercato di proteggere il loro legame, evitando di trasformarlo in una strategia di gioco. Per ora, sembrano esserci riusciti.

Yulia e Giglio: partenza in sordina

Yulia entra nella Casa più spiata d’Italia con un compagno, ma nel corso del gioco si avvicina sempre di più a Giglio. Con grande coraggio, decide di chiudere la sua relazione fuori dal reality per seguire il suo cuore e costruire con lui un legame autentico. Tutto sembra andare per il meglio, finché un evento inaspettato costringe Yulia ad abbandonare il gioco. Giglio, però, sceglie di proseguire la sua avventura, menzionandola a ogni puntata e dimostrando di portarle un profondo rispetto, come solo chi sembra essere davvero innamorato sa fare. Chissà se il loro sentimento resisterà anche fuori dalla Casa, noi ci auguriamo di sì.

Shaila e Lorenzo: la soap infinita

In confronto la migliore della soap sembra quasi noiosa. Shaila e Lorenzo sono stati tra i protagonisti più discussi di questa edizione, trascinando il pubblico in una love story ricca di colpi di scena. Fin dal primo giorno, hanno abituato tutti a continui cambiamenti di rotta: prima vicini, poi distanti, fino al loro viaggio al Gran Hermano in Spagna, dove la passione è esplosa. Tornati in Italia, hanno svelato alla Casa la loro complicità, scatenando – dalla maggioranza dei concorrenti - reazioni tutt'altro che positive. Da quel momento, tra dichiarazioni d’amore e ripensamenti, hanno iniziato ad alternare momenti di grande vicinanza a decisioni di prendere le distanze per il bene dell’altro. E poi, il colpo di scena finale: nonostante i tanti Ti amo, qualche settimana fa hanno deciso di mettere un punto alla loro storia. Sarà la scelta definitiva? Lo scopriremo solo vivendo.

I litigi

Se da una parte le coppie sono state le protagoniste indiscusse di questa edizione, dall’altra non sono mancate (come sempre) anche le discussioni.

Shaila ed Helena: “acerrime nemiche”

Fin dal primo giorno, è stato chiaro a tutti: Shaila ed Helena non si sopportavano e non si sono mai nascoste dietro un dito. Due concorrenti con la C maiuscola, determinate, forti e in corsa per la vittoria, pronte a dare il massimo in questa esperienza. La loro rivalità si è accesa inizialmente per via di Lorenzo e Javier, ma ben presto è diventata una questione di caratteri, troppo diversi per andare d'accordo. I loro scontri sono stati duri, accesi, senza esclusione di colpi. Il motivo? L’essere entrambe donne leader che non le mandano di certo a dire.

Jessica ed Helena: odi et amo

Un rapporto fatto di alti e bassi, segnato da un episodio che resterà nella “storia” di questa edizione: il bollitore gate. Un momento che ha lasciato il segno nel reality e ha scatenato un’ondata di reazioni anche da parte degli appassionati del programma. Tutto è accaduto durante un’accesa discussione, quando, tra parole forti – complice anche l’intervento dell’ex Non è la Rai, Ilaria Galassi – Helena ha perso la pazienza e ha lanciato un bollitore per aria. Un gesto che le è costato il televoto e che ha spinto Jessica a prendere la drastica decisione di abbandonare il reality. Alla fine, però, il destino ha voluto rimetterle in gioco entrambe e sembrano avere trovato un punto di incontro.

Javier e Lorenzo: uno contro l’altro

Come per Shaila ed Helena, anche Lorenzo e Javier non si sono mai piaciuti sin dall’inizio. A dividerli, una forte rivalità e, forse, la voglia di imporsi come leader assoluto nella Casa più spiata d’Italia. Non si sono mai risparmiati frecciate e confronti diretti, trovandosi spesso faccia a faccia in accesi scontri. Un rapporto complicato, fatto di tensioni e sfide continue, che, però, ha sicuramente aggiunto pepe a questa edizione del reality.

Alfonso, Chiara e Stefania: simpatia portami via

Il triangolo che non ti aspetti. Alfonso, Chiara e Stefania, ma stavolta non è l’amore a fare da padrona, quanto piuttosto le incomprensioni. I tre sono stati protagonisti di accese discussioni che non solo hanno acceso gli animi, ma hanno finito per coinvolgere anche il resto della Casa. In particolare, Chiara e Alfonso non hanno mai nascosto di non apprezzare la presenza di Stefania, mentre quest’ultima non ha esitato a esprimere i suoi dubbi e le sue perplessità riguardo alla coppia. Che dire? Probabilmente, non andranno mai a cena fuori.

Zeudi contro “tutti”

Zeudi è entrata nella Casa a gamba tesa, giocando con grande strategia e conquistandosi un posto in finale, arrivando persino ad avere la meglio su Shaila Gatta. All’inizio, tutto sembrava procedere senza intoppi, ma presto si è ritrovata contro la maggior parte dei concorrenti. Helena è stata la prima a criticarla, accusandola apertamente di essere una giocatrice, mentre Lorenzo e Shaila, nonostante le alleanze iniziali, hanno ben presto preso le distanze da lei.

Morale della favola? Alla fine, Shaila ha probabilmente pagato il prezzo di essersi scontrata con Zeudi, venendo eliminata dal gioco.

Insomma, alla fine di questa edizione, possiamo davvero dire che, anche per quest’anno, il Grande Fratello non si è fatto mancare proprio nulla.