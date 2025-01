De Martino e la Befana d'oro

Ascolta ora 00:00 00:00

Un altro colpo messo a segno da Stefano De Martino: la Befana della Lotteria Italia ha fatto il pienone di spettatori. Certo, non è difficile acchiappare pubblico che spera di vincere i milioni messi in palio, però Affari tuoi in formato extra-large ha raccolto più numeri dello scorso anno quando era guidato da Amadeus (e il confronto non si può non fare) e, anzi, si è tramutato nella serata del 6 gennaio più vista dal 2007: ha raccolto 6.316.000 spettatori pari al 37.66%. Dati alti anche perché si è ricorsi al trucchetto, comune a tanti programmi, di scorporare la prima parte con il quiz classico (tra l'altro un po' tirato per le lunghe, fino alle 22), corrispondente all'orario in cui su Canale 5 c'era in fortissima concorrenza la Supercoppa con Inter e Milan. Partitona che ha raccolto un numero maggiore di spettatori: 7.404.000 con uno share del 32.6%.

Insomma non c'era bisogno di strategie per certificare che De Martino si dimostra sempre di più uno showman in grado di reggere prove come quella di lunedì e che la Rai è ancora capace di approntare uno show leggero e divertente, condito con ospiti simpatici anche se non a prova di parolacce (Mara Maionchi non si è smentita) e non perfettamente dotati di conoscenza delle regioni italiane. Dunque, De Martino è pronto per Sanremo dove, forse, lo vedremo già quest'anno in una delle serate accanto a Carlo Conti e forse in futuro come conduttore principale.