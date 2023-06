Isola dei Famosi 2023, le pagelle: incoerenza Sainato voto 4, altruismo Luca Vetrone voto 8

È andata in onda ieri sera su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi che, giunta al suo ottavo appuntamento, ha visto scoppiare - ancora una volta - scintille tra i naufraghi. Questi ultimi, probabilmente provati dalla stanchezza e dalla fame, ormai sembrano avere esaurito completamente la pazienza e non perdono occasione per cantarsele di santa ragione. Fabio dei Jalisse è stato eliminato definitivamente dal gioco; Nathaly, invece, è approdata sull’Ultima Spiaggia. Grandi emozioni per Pamela Camassa, che è stata la prima a tagliare il traguardo dell’accesso alla finale. Due i naufraghi finiti al televoto per la prossima puntata: Helena Prestes e Gian Maria Sainato.

Ecco le pagelle dell’ottava serata.

Naufraghi

Helena Prestes – voto 5

Sta vivendo la sua isola ormai da sola e il modello Raz Degan sembra essere sempre più evidente: “Non ha un’unghia di Raz Degan”, dice Mazzoli ed effettivamente come dargli torto? Alla fine riceve anche la sorpresa dal fidanzato Carlo che è volato in Honduras per regalarle l’anello di fidanzamento; tuttavia, l’impressione è che anche in questo caso Helena prevalga sul compagno, dal momento che l’unica cosa che riesce a dirle è: “Quando torni ti faccio le coccole”. Scoppia una bomba durante le nomination: Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli rivelano che la Prestes non sarebbe innamorata di Carlo, ma ancora del suo ex. Staremo a vedere.

Cristina Scuccia – voto 7

Parte in sordina ad inizio puntata, vince la sfida contro un’Alessandra evidentemente provata dalla fatica e dalla paura dell’acqua, e poi diventa protagonista assoluta della gara di resistenza per guadagnarsi il pass per la finale; nonostante questo, non riesce ad avere la meglio su una Pamela Camassa che risulta quasi sempre imbattibile nelle prove honduregne.

Pamela Camassa – voto 8

Ormai la naufraga pare avere preso totale consapevolezza della sua forza, tanto che decide di schierarsi in prima linea nella prova che avrebbe decretato il primo finalista, vincendola. Alla fine, grazie alla sua tenacia e resistenza, riesce a conquistare il titolo di leader e di prima finalista del reality.

Nathaly Caldonazzo - voto 7.5

Ormai è guerra aperta tra la naufraga e i compagni di gioco. Nathaly ha sparato a zero contro tutti gli altri concorrenti e così, dice a Mazzoli di essere "più stron** e meno Fonzie" e non solo; definisce la Camassa un mix tra Miss Muretto e la strega di Biancaneve. La Caldonazzo, però, è sempre schietta e la Luxuria ha ragione quando dice che non ha strategie. Forse per questo, alla fine il pubblico decide di salvarla dal televoto flash.

Andrea Lo Cicero – voto 5

Ormai il naufrago sembra avere compreso la strategia giusta: quella di schierarsi con Mazzoli (uno dei papabili vincitori) per arrivare fino in fondo. Lo Cicero vuole vincere e per capirlo, basterebbe guardare il suo volto quando perde la prova contro Mazzoli e Vetrone.

Luca Vetrone – voto 7

Finalmente coinvolto nelle dinamiche del programma: il naufrago dà una grande prova di forza nella sfida dell’orologio honduregno, guadagnandosi la possibilità di accedere alla finale. Dimostra poi tutto il suo coraggio, la sua generosità e il suo altruismo verso i compagni immolandosi con il clamoroso taglio dei capelli che ha permesso di sfamare il resto dei naufraghi con delle bistecche cotte al momento. Insomma, dopo il piccolo passo in avanti compiuto la settimana scorsa, nella puntata di ieri l’abbiamo finalmente visto.

Marco Mazzoli – voto 8

“Non sei un’unghia di Raz Degan e non sei bella come Belen Rodriguez”; così il naufrago manifesta il suo totale dissenso nei confronti di Helena che sta portando i compagni allo sfinimento. La sua schiettezza è evidente ed emerge sempre più ad ogni singola puntata, la sua simpatia anche. Alla fine ci regala un momento emozionante insieme al padre con cui ha avuto un rapporto difficile.

Alessandra Drusian (Jalisse) – voto 6

Dopo avere rivolto parole carine nei confronti del marito in nomination, la naufraga purtroppo è stata protagonista nel corso della puntata di un brutto attacco di panico che ha visto intervenire Alvin in suo aiuto, salvo poi riprendersi immediatamente. Adesso non ci resta altro che vedere come reagirà all’eliminazione dal marito.

Fabio Ricci (Jalisse) - voto 5

Protagonista dello scontro con Mazzoli; ha ragione Vladimir quando sottolinea che sicuramente la "carogna" di Radio 105 lo teme, ma è una cosa assolutamente reciproca. Il naufrago non ha mai convinto a pieno sin dall’inizio e, forse per questo, alla fine il pubblico ha deciso di eliminarlo definitivamente dal gioco.

Gian Maria Sainato – voto 4

Dopo avere passato l’intera settimana scorsa a parlare male (insieme ad Helena) di tutti gli altri naufraghi, torna su Playa Fantasma rendendosi protagonista di un vero e proprio “volta bandiera”; così, Sainato ha provato a fare mea culpa con il resto del gruppo, addossando la responsabilità del suo comportamento ad Helena di cui alla fine ha persino parlato male. Il naufrago ha sicuramente capito che bisogna schierarsi dalla parte dei concorrenti “forti” per potere arrivare fino in fondo.

Opinionisti e inviato

Vladimir Luxuria – voto 9

Apre la serata minacciando di far eseguire uno “strip tease” ai naufraghi, facendo cadere loro tutte le maschere. Senza giri di parole, pone una domanda scomoda ad Helena chiedendole - a seguito di alcune rivelazioni di Mazzoli - se a parer suo l’Italia è un Paese razzista o meno. Poi fa un’analisi lucida su Nathaly, spiegando che - aldilà di tutto - è una concorrente che va per la sua strada senza inseguire delle strategie. L’opinionista - ormai si sa - è perfetta nel ruolo che ricopre.

Enrico Papi – voto 6

“Tu non lavori con i capelli, lavori con la lingua... sei un pettegolo” dice a Gianmaria Sainato dopo che quest’ultimo ha spifferato ad Ilary che Helena non sarebbe davvero innamorata di Carlo, ma ancora del suo ex. Papi è tornato a commentare incessantemente la puntata; tuttavia, la battuta a Sainato gli fa raggiungere la sufficienza.

Alvin - voto 7.5

Protagonista del “salvataggio” di Alessandra dei Jalisse, Alvin ha saputo gestire egregiamente un momento non di certo facile. Memorabile il momento del taglio dei capelli a Luca Vetrone.

Ilary Blasi – voto 9

Ripropone il total black con un liscio perfetto ed una frangetta irremovibile; Ilary grazie al suo essere frizzante e alla sua forte personalità riesce sempre a gestire bene le dinamiche che si creano tra lo studio e l’Honduras. Quando qualcosa la infastidisce non le manda di certo a dire, e quando, invece, qualcosa la piace non si risparmia nel farlo presente.

Il reality conferma ancora ottimi risultati in termini di ascolti, registrando nella puntata di ieri il 19.5 % di share.