"Ho voglia di spogliarmi...". Cristina Scuccia senza veli all'Isola dei Famosi

Ilary Blasi lo aveva promesso a Cristina Scuccia a Verissimo: " Sappilo, il mio obiettivo sarà vederti in bikini" . Era il 16 aprile e l'Isola dei famosi non era ancora cominciata. Oggi, dopo ventisette giorni di fame, intemperie e mosquitos, l'ex suor Cristina ha sfoggiato per la prima volta dal suo approdo in Honduras un bikini. La siciliana non ha ancora rinunciato al pantaloncino, ma le premesse per un lento addio anche agli shorts sembrano esserci.

L'ex monaca diventata famosa grazie a The Voice ha iniziato la sua avventura all'Isola dei famosi con una rivelazione: " Eviterò il bikini perché non mi sento a mio agio ". Così a Cayo Cochinos, Cristina è sbarcata con costume intero e pantaloncini corti: il giusto compromesso dopo l'addio ai voti e quindici anni trascorsi in convento. Con il passare dei giorni, però, la Scuccia ha preso confidenza con l'ambiente, i compagni di avventura e persino con le telecamere. L'ex suora ha incominciato a giocare sul serio e il suo atteggiamento super partes degli inizi è stato soppiantato dalla voglia di dire la sua e non farsi mettere i piedi in testa.

Cristina Scuccia in bikini all'Isola dei Famosi

Sentendosi a suo agio, Cristina ha deciso di smettere di nascondersi e ha adottato uno stile più naturale, sfoggiando il tanto temuto bikini. Una versione sportiva, certo, ma pur sempre un costume meno castigato di quelli indossati dal suo arrivo a Playa Tosta e la sua scelta non è passata inosservata a chi, come Ilary Blasi, tiene sott'occhio i naufraghi. " Cristina hai mostrato molto coraggio dopo una vita protetta e in sicurezza hai deciso di metterti in discussione. Possiamo dire che è nata una nuova Cristina. Ti stai scoprendo in modo diverso anche fisicamente. Complimenti per il bikini, ti abbiamo visto in bikini e stai molto bene", h a detto nella diretta di lunedì sera la conduttrice del reality e la Scuccia ha confermato: "Sì, è una prova pure quella ".