La determinazione di Beatrice, i dubbi su Stefano: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 8 gennaio, la 30esima puntata del Grande Fratello. Riflettori puntati sul comportamento di alcuni inquilini che hanno mostrato poca empatia nei confronti di Beatrice Luzzi dopo l’uscita dalla Casa per la perdita improvvisa del padre Paolo. Quest’ultima ha deciso di rientrare in gioco per provare ad arrivare fino in fondo a quest’avventura. Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sembrano essere sempre più complici; per loro una grande sorpresa, lei ha potuto riabbracciare mamma Radhia e lui papà Antonio. E ancora, Garibaldi sembra essere sempre più vicino a Perla, ma a dire la sua ci ha pensato Mirko che, fuori dalla Casa di Cinecittà, non si trattiene dal definire il giovane calabrese un abile giocatore.

Gli inquilini finiti in nomination sono: Federico, Monia, Rosanna, Beatrice, Stefano, Anita, Paolo e Sergio. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Concorrenti

Massimiliano Varrese – voto 6.5

Poteva cogliere la balla al balzo, invece, ne è uscito bene. Non è un mistero, infatti, che tra Varrese e la Luzzi non corra buon sangue; tuttavia, l’attore, in occasione del suo compleanno – consapevole del momento poco adatto – ha deciso di rinviare i festeggiamenti. Una scelta che, seppur doverosa dinanzi alle vicende, è simbolo di grande maturità e correttezza da parte di Massimiliano. Un unico dubbio: il ritorno di fiamma tra Monia e Varrese sarà sincero? Soprattutto se consideriamo che, fino al giorno prima dell’ingresso di Monia nella Casa, il suo desiderio era quello di ricostruire una famiglia con la sua ex moglie e madre di sua figlia, Valentina Melis. Lo scopriremo solo vivendo.

Federico Massaro – voto 5.5

Mentre il modello sta ancora cercando di capire dove si trova, alcuni degli inquilini (Vittorio, Stefano e Sergio su tutti) ridono alle sue spalle. Lui, dal canto suo, prova a metterli a tacere, spiegando che il suo atteggiamento è soltanto il frutto di un passato non molto facile. C’è soltanto una domanda alla quale non sappiamo dare una risposta: chi è davvero Federico? La persona che improvvisamente si incupisce rispondendo a tono oppure il ragazzo spensierato che prova a vedere il lato positivo di ogni cosa?

Fiordaliso – voto 8.5

C’è poco da fare, Zia Fiorda ha un dono autentico: la sua sincerità. La cantante è stata una delle poche a dimostrare la vicinanza a Beatrice in questi difficili giorni per la compagna d’avventura; a colpire, la verità quasi tangibile e priva di qualsivoglia desiderio di accaparrarsi il favore del pubblico. Insomma, Fiordaliso continua ad essere una strepitosa conferma.

Garibaldi – voto 4

È entrato come se fosse la persona meno adatta a stare all’interno di un reality, totalmente estraneo al mondo dello spettacolo e dei riflettori; eppure, a distanza di diversi mesi, sono in molti gli inquilini ad additarlo come abile giocatore. Sarà soltanto una coincidenza? Effettivamente, siamo anche un po' stanchi del Garibaldi che ne fa di ogni e, poi, in puntata, casca puntualmente dal pero.

Beatrice Luzzi – voto 9

Anche in questo caso Beatrice ha dimostrato che, aldilà di tutto, abbiamo dinanzi a noi la vincitrice - perlomeno morale (insieme a Zia Fiorda) – di questo Grande Fratello. La regina di cuori ha deciso di rientrare in gioco, nonostante il grave lutto che l’ha colpita. A dire il vero, per chi segue il reality sin dal giorno zero – e ha imparato a conoscere Beatrice – la sua decisione potrebbe non essere una novità, ma soltanto la prova della sua determinazione.

Vittorio Menozzi – voto 6

Al peggio non c’è mai fine: arrivati a questo punto del reality alcuni inquilini ne hanno sparate di ogni, ma che Vittorio Menozzi fosse un “guardone” ancora ci mancava. In particolare, Varrese si è infastidito perché mentre Monia si cambiava, il modello sarebbe rimasto lì a guardare, piuttosto che distogliere lo sguardo o allontanarsi. Non ci sarà un pizzico di esagerazione? Va bene tutto, ma che Menozzi lo avesse fatto intenzionalmente – dal momento che fino ad adesso si è sempre mostrato composto e pudico – pare essere un’ipotesi molto lontana.

Stefano Miele – voto 4

“Non possiamo vivere nemmeno con l’ossessione del politicamente corretto”, sono queste le parole con cui Cesara Buonamici ha colto perfettamente il punto, commentando l’atteggiamento di Stefano che ha preso Giuseppe come “capro espiatorio” per aprire un argomento molto delicato come quello dell’omosessualità. Infatti, dopo che Garibaldi ha definito Varrese “un grande uomo”, lo stilista ha colto la palla al balzo per aprire una polemica. Sarà stato mosso da un imminente desiderio di avere una clip in puntata?

Monia La Ferrera – voto 8

Una bella scoperta. Monia è stata una delle ultime concorrenti a varcare la porta rossa eppure, in breve tempo, è riuscita ad accaparrarsi la simpatia del resto degli inquilini, entrando sin da subito nel vivo del gioco. È anche grazie a lei se nella Casa si respira un po' di leggerezza con la “love story” che pare aver ripreso piede con Massimiliano Varrese. Speriamo soltanto che l’attore sia sincero e non stia semplicemente sfruttando “il flirt” per guadagnarsi il consenso del pubblico; d’altronde, si sa, l’amore ai telespettatori piace sempre tanto. Fondamentale il messaggio di cui si è resa portavoce la concorrente nella puntata di ieri sera: la libertà e il coraggio di cambiare vita, nonostante le avversità.

Per il trentesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 18.4% di share.