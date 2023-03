"Devi lasciare lo studio". Perché Desdemona è stata cacciata dalla De Filippi

Nella puntata dell’amatissimo dating show Uomini e Donne, andato in onda questo pomeriggio, mercoledì 15 marzo, una dama ha costretto Maria De Filippi a prendere una drastica decisione. La dama in questione sarebbe Desdemona Balzano, che dopo un’accesa discussione tra lei e Armando Incarnato, volto storico del trono over del programma, è stata allontanata dalla trasmissione dalla De Filippi. Certo, non siamo proprio abituati a scelte così radicali da parte della conduttrice, ma questa volta Maria non ne ha potuto fare a meno.

L’accaduto

Nel corso della puntata Desdemona è stata sbugiardata dal cavaliere del trono over, Armando, che ha fatto ascoltare degli audio al noto opinionista del programma, Gianni Sperti. La puntata si è aperta con il confronto tra Desdemona e Ivan, l’uomo con cui la dama era uscita a cena. Dopo essersi seduti a centro studio, la donna ha dichiarato: "Sono un diesel, ho bisogno di tempo, prima di sbloccarmi" . È bastata questa semplice frase per fare scatenare l’ira di Armando. Il cavaliere, infatti, ha colto immediatamente la palla al balzo, lasciando intendere di essere in possesso di alcuni audio che dimostrassero quanto Desdemona fosse lì per altri scopi che nulla avevano a che fare con il sentimento:

“Io ieri sera ho azzardato un pensiero che mi è stato confermato, un pensiero di stranezza nel lasciarsi andare verso altre conoscenze, per me c'era qualcosa che non andava [...] vorrei far ascoltare degli audio, in cui si sente la tua voce, se tu mi dai il permesso, perché devo chiedere il permesso a te, dove si capisce perché sei qui, perché hai finto di rapportarti a me, si capisce che hai un manager alle spalle, se vuoi ti faccio il nome e cognome, che ti dice come ti devi muovere, quello che devi fare e cosa devi dire qua dentro, se tu mi dici Armando puoi far ascoltare gli audio, che hai la coscienza pulita, io li faccio ascoltare.”

Desdemona dinanzi a queste affermazioni ha prontamente risposto: "Io ho la coscienza pulita, ma i miei audio non li faccio ascoltare".

A questo punto l'opinionista Gianni Sperti è prontamente intervenuto sottolineando che se la donna avesse avuto la coscienza pulita non avrebbe avuto alcun tipo di problema nel fare sentire gli audio. Maria ha prontamente sostenuto l’opinione di Gianni e, infatti, ha chiesto alla donna il motivo per cui non avrebbe dovuto fare ascoltare quegli audio se non vi fosse stato nulla da nascondere.

Incarnato, quindi, ha rincarato la dose: “Sai perché io sono arrabbiato? Perché io odio le prese per il culo. E che tu abbia cercato di usare la mia persona perché sapevi che con Armando non avresti mai potuto creare qualcosa, per durare quanto più possibile all'interno di questo studio. Avete sbagliato sia tu che lui, perché ieri sera alle 18:30 finisce la puntata e guarda caso sapeva tutti i contenuti della puntata di ieri, ci sono tutte le chat tra te, il tuo manager e tutte le frequentazioni qui dentro, che vuoi andare al Grande Fratello e Temptation Island, e poi ciliegina sulla torta devo vedere come durare quanto più possibile in questo programma, allora è per questo che hai il blocco? E vedi di fartelo passare.”

L’audio incriminato e la decisione di Maria

L’unico a poter ascoltare l’audio in studio è stato Gianni Sperti, perché altrimenti il programma avrebbe rischiato di essere querelato. L’opinionista, così, dopo aver sentito il contenuto dell’audio, ha dichiarato:

“È imbarazzante quello che dici in questo audio, perché dice che la trasmissione è molto più trash di quanto lo era una volta, dice che non ha capito se stanno spingendo Armando verso di lei, ma che non ha intenzione di farci una storia”

Gianni ha poi aggiunto di aver ricevuto in direct, dal profilo Instagram di Desdemona, questo messaggio: “A breve sarà disponibile il servizio ‘Parla con me di Desdemona’. Il costo del servizio è di 29,90€. Un servizio in esclusiva riservato a sole 50 persone”.

Dinanzi a tutto questo l'unica cosa che la dama è risucita a dire, tra gli attacchi degli opinionisti, è stata “Per me questo è lavoro”.

A questo punto Maria, ha invitato Desdemona ad abbandonare lo studio:

“Desdemona io penso che tu debba lasciare lo studio, questa è una mia opinione”

La dama quasi sorpresa ha risposto: “Davvero?” e poi, tra gli applausi di approvazione da parte del pubblico per la scelta di Maria e con le parole di sottofondo di Tina Cipollari che ridacchiando ha esclamato: “Bye bye" , Desdemona si è alzata in piedi ed è uscita dallo studio.