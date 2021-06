"Hai esagerato....". Gianni Sperti "massacrato" sui social

" Gianni, basta gonfiarti il viso! Ti stai cambiando i connotati e la bellezza ". È solo uno dei tanti messaggi di critica che sta riempiendo, da ore, la pagina Instagram di Gianni Sperti. Il ballerino e storico volto di Uomini e Donne è stato travolto dalle polemiche dopo aver condiviso alcuni scatti, in primo piano, in cui il suo viso sembra stravolto dai ritocchini.

Gianni Sperti non ha mai fatto mistero di essersi sottoposto a piccoli interventi di chirurgia estetica. Nel corso degli anni il suo viso ha cambiato lentamente aspetto, assumendo lineamenti più distesi e fattezze diverse dai suoi esordi televisivi. Le ultime fotografie pubblicate sui social network hanno mostrato, però, un volto molto diverso da quello a cui i telespettatori erano abituati. " Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà una tua scelta. Ma si sceglie per proseguire, non per essere compresi ", ha scritto Sperti condividendo sulla sua pagina due immagini, in cui il suo viso sembra essere gonfio e stravolto.

Il tuo viso sembra di gomma", "Nooooo, perché ti stravolgi così il viso?", "Esagerato con le punturine ??", "Basta con le punturine sei irriconoscibile".

"Con i ritocchini....hai scelto di proseguire verso la non autenticità... Eri bellissimo.... Peccato!!", "Hai ragione non capisco perché certe persone si rovinano il viso così...", "Una domanda.... Ma tu ti piaci davvero così? No perché manco sembri più tu.... Il troppo stroppia, sempre e comunque

Nel giro di pochi minuti, oltre ai messaggi di affetto, sono piovute decine di commenti di critica: "Altri utenti si sono invece lasciati andare a vere e proprie considerazioni per motivare la loro disapprovazione:".