La lite in studio poi la torta in faccia. Delirio a Uomini e donne

Dopo settimane di calma piatta a Uomini e donne gli animi sono tornati a incendiarsi e in studio sono volate parole grosse (qualche schiaffo, si vocifera) e persino torte. Tutto "merito" del ritorno in trasmissione di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, l'ultima coppia uscita dal programma di Maria De Filippi.

I due sono tornati in studio per parlare della loro storia d'amore, che sta procedendo a gonfie vele. Ma ad attenderli, oltre al pubblico e agli opinionisti, c'era anche l'ex di Ida, Riccardo Guarnieri, che ha innescato la miccia dello scontro sedendosi nel parterre maschile con una confezione di popcorn, come se fosse pronto a assistere a uno spettacolo. E la situazione è subito degenerata. Guarnieri ha criticato Ida sul suo ruolo di madre e quest'ultima ha sbottato, scatenando un'accesa discussione con l'ex, che alla fine si è rivolto verso Alessandro, che la stava difendendo, e lo ha invitato a tacere: " Sei il mio scarto, vergogna ".

Rissa sfiorata a Uomini e donne

A quel punto Ida non ci ha più visto, si è alzata ed è andata a muso duro contro Riccardo: " Io mi sono salvata con Ale. Tu sei un uomo irrisolto, non ti azzardare a dargli del poveraccio" . L'eccessiva vicinanza tra i due (e l'intervento di Alessandro) ha costretto Maria a mettersi in mezzo per placare gli animi, ma pare che qualche manata e spintone siano volati comunque. Nel montaggio della puntata (registrata la scorsa settimana), infatti, è stato evidente un taglio ma quanto successo in chiusura di registrazione ha ripagato il pubblico della mancanza.

La torta in faccia a Riccardo