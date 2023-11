"Devo lasciare". Perché Giampiero Mughini abbandona il Grande Fratello

Colpo di scena al Grande Fratello: Giampiero Mughini ha deciso di lasciare definitivamente la Casa di Cinecittà. A comunicarlo, è stato personalmente il giornalista e scrittore nella puntata andata in onda ieri sera, 16 novembre, dopo averne parlato nei giorni scorsi con gli autori della trasmissione. Naturalmente, non è mancato il dispiacere dei compagni d’avventura, oltre che i ringraziamenti e i complimenti del padrone di casa, Alfonso Signorini.

L’abbandono di Giampiero Mughini

Lo scrittore è stato chiamato in confessionale a colloquio con Alfonso Signorini, il quale si è complimentato per il percorso fatto all’interno del reality. Il conduttore, dopo aver ringraziato Giampiero Mughini, ha rivelato che non si aspettava che la sua permanenza nella Casa potesse essere così duratura. Sono passati circa due mesi, infatti, dall’inizio dell’avventura di Giampiero e la sua esperienza è stata assolutamente positiva. È per questo che Alfonso Signorini ha sottolineato quanto il giornalista sia riuscito a fare emergere un lato di sé probabilmente sconosciuto al grande pubblico.

D’altronde, sono noti gli accesi confronti di cui è stato protagonista Giampiero Mughini. A questo proposito lo scritto ha riferito: “Questo sopra ciò è una leggenda su di me. Io sono costituzionalmente un bravo ragazzo che è attento agli altri, che accetta le sfumature degli altri, certo se uno mi aggredisce non faccio un passo indietro. Sono stato benissimo nel vivere questa esperienza originale, incredibile, con ragazzi e ragazze che non avrei mai incontrato nel mio cammino professionale abituale” . È a questo punto che Signorini ha chiesto al giornalista di dire la sua anche una volta abbandonata la Casa, direttamente dallo studio: “Ti dico neanche con tanto dispiacere, io credo che tu possa continuare anche qui dallo studio, il tuo punto di vista che per me è preziosissimo” .

I saluti di Giampiero Mughini

Una volta terminato il dialogo con Alfonso dal confessionale, Giampiero è rientrato in Casa per comunicare direttamente la sua decisione – oltre che il motivo dell'abbandono- al resto degli inquilini. “Allora, premesso che le mie sono inezie e briciole messe su un piatto rispetto a quelle di Alex, sono qui purtroppo non a pronunciare una di quelle battutacce che mi vengono così facili, facili, ma fare un discorso che per me è rigato di lacrime, ossia a comunicarvi che io lascerò questa odiosissima e portentosa casa” , ha iniziato così Giampiero il suo discorso “d’addio” ai compagni d’avventura.