Grande Fratello 2023, le pagelle: il dietrofront “obbligato” di Heidi, l’imbattibilità di Beatrice

Ieri sera, 16 ottobre, è andato in onda l’undicesimo appuntamento con il Grande Fratello in diretta su Canale 5. Una puntata che ha visto varcare la porta rossa a 3 nuovi concorrenti: lo scrittore e giornalista Giampiero Mughini, la personal trainer Jill Cooper e direttamente da Temptation Island, l’ex fidanzato Mirko Brunetti. Tanti i temi affrontati: dal confronto tra Heidi ed il papà rispetto al legame con Massimiliano, al rapporto speciale tra Letizia e Paolo. Beatrice Luzzi è stata la preferita del pubblico; gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Samira, Valentina, Grecia e Rosy. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle dell’undicesima serata.

Concorrenti

Jill Cooper – voto 6

È la prima dei tre nuovi concorrenti a varcare la porta rossa: la regina del fitness è entrata nella casa e ad accoglierla, la queen di questa edizione, Beatrice Luzzi. È già stata nel reality parecchie volte, ma in qualità di personal trainer e non di concorrente. Si definisce una donna alfa: un ciclone, spumeggiante, solare, dura e competitiva. È ancora presto per sbilanciarci su di lei; per il momento ci basta Alfonso che le fa notare la somiglianza con Giacomo Urtis: “Secondo me Giacomo Urtis si è ispirato a te, ci assomigli tantissimo” . Speriamo che porti un altro po' di pepe in questa edizione del Grande Fratello.

Paolo Masella – voto 7

Dopo settimane di tira e molla, Masella si è finalmente dichiarato a Letizia. Con molta sincerità, tenerezza ed imbarazzo le ha rivelato il suo interesse. Proprio lui che sembrava essere un pochino troppo preso da sé (pensiamo alla prima settimana in cui nominò Giselda per evitare che quest’ultima potesse illudersi sulla probabilità di un rapporto con lui), ha abbassato tutte le sue difese ed ha mostrato un grande coraggio.

Mirko Brunetti – voto 6

Non ha fatto in tempo a salutare il mare della Sardegna che è già pronto per una nuova trasmissione televisiva (questa volta nella Capitale). Così, dopo aver concluso Temptation Island - dove ha deciso di lasciare l’ormai ex fidanzata Perla – Mirko pare aver già messo in standby la relazione iniziata proprio lì con la tentatrice Greta. Quale miglior modo per riflettere sulla crisi nella propria storia se non al Grande Fratello? Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire se Brunetti troverà un altro cuore da infrangere all’interno della casa più spiata d’Italia.

Heidi Baci – voto 4

Soltanto tre giorni fa Heidi, proprio alla vigilia del televoto (e ricordiamo anche dopo che Petrone le aveva consigliato di farsi una storia nella casa per durare più a lungo all’interno del programma), dichiarava il suo forte interesse verso Massimiliano. Poi, con un tocco di magia – dopo aver superato la nomination - ha ben pensato di prenderne nuovamente le distanze. Il motivo? Vuole capire cosa ne pensano fuori dalla casa. Fin qui nulla di male, ma ciò che lascia perplessi è il tempismo. Lei, in sua difesa, sostiene di essersi avvicinata a Varrese prima di finire in nomination. A sostegno della preoccupazione di Heidi, però, è arrivato l‘intervento di suo padre che ha utilizzato parole molti forti nei confronti di Massimiliano. Dal canto suo, la Baci qualche minuto prima che entrasse il papà ha detto che l’attore le piaceva moltissimo, salvo poi smentire e ritrattare il tutto sottolineando quanto Varrese sia stato pressante nei suoi riguardi. Alla fine il dietrofront inimmaginabile ed evidentemente "obbligato": Heidi dopo la puntata decide di ritirarsi dal Grande Fratello.

Giampiero Mughini – voto 6

Uno dei concorrenti più attesi di questa edizione, Giampiero Mughini è stato l’ultimo dei tre nuovi concorrenti a fare il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello insieme ai suoi amati libri. “Io paura non ne ho mai” , questo il messaggio con cui è entrato nel reality. Siamo davvero curiosi di scoprire come affronterà lo scrittore quest’avventura; le aspettative sono comunque alte.

Massimiliano Varrese – voto 6

Dopo averci deliziato la scorsa settimana con una scena che sembrava arrivare direttamente dal set di CentoVetrine – e rigorosamente con protagonista Alex Belli – Varrese sembrerebbe nuovamente aver perso la bussola, o meglio la Baci. Così, dopo il quadretto della settimana scorsa, a scalfire il bel tenebroso Massimiliano, è arrivato un aereo ad aggirarsi sulla casa a favore della coppia Heidi-Vittorio. Poi, naturalmente anche in questa puntata non poteva mancare la clip in cui l’attore ha dato sfogo alla sua rabbia, a dir poco, spesso esagerata e fuori luogo. Alla fine, a completare la sua posizione già precaria afferma: “Non voglio parlare delle mie cose intime e private davanti a tutti” ; qualcuno dica a Varrese che si trova al Grande Fratello e non a casa sua. Tuttavia, le parole utilizzate dal papà di Heidi nei suoi confronti sono risultate decisamente troppo forti e inappropriate e la sua reazione è stata davvero ineccepibile facendogli conquistare così la sufficienza.

Giuseppe Garibaldi – voto 5

Signorini lo definisce il re delle gaffe ed effettivamente come dargli torto: alla domanda di Alfonso su cosa ne pensi rispetto alle affermazioni di Samira che è convinta di potere avere Garibaldi con uno schiocco di dita, lui risponde: “Con uno schiocco di dita no, ma con il corteggiamento” . Bastava soltanto guardare l’espressione della Luzzi – che lo ha fulminato - per rendere alla perfezione il pensiero di tutti noi spettatori a casa rimasti letteralmente freezati sul divano.

Vittorio Menozzi – voto 7

Varrese lo accusa di aggirarsi attorno ad Heidi soltanto a favore di telecamere; tuttavia, l’impressione è che sia esattamente il contrario dal momento che sin dal primo giorno che Menozzi è entrato nella casa è stato accusato di non far mai davvero uscire il suo carattere. Forse quella di Massimiliano è soltanto gelosia nei confronti di un ragazzo – che seppur lentamente e dopo un inizio in sordina – si sta facendo apprezzare.

Beatrice Luzzi – voto 8

Soltanto lei riesce sempre con classe ed eleganza ad “asfaltare” ogni inquilino all’interno della casa. Dinanzi alle “volpi” degli autori che cercano di istigare la sua gelosia nei confronti di Giuseppe (riguardo l’eventuale interesse di quest’ultimo verso Samira), lei non si scompone, e al contrario risponde: ci vuole stile, classe ed eleganza per conquistare un uomo. A dimostrazione di questo, è stata ancora una volta la preferita del pubblico con una percentuale decisamente schiacciante (67%). C’è poco da fare, ma al momento la Luzzi rimane la queen indiscussa.

Letizia Petris – voto 7.5

Sin da subito avevamo inquadrato Letizia come una concorrente molto forte, ed effettivamente ci avevamo visto lungo. Nella puntata di ieri sera è stata protagonista per il suo avvicinamento con Paolo; dopo una settimana davvero molto difficile, ha voluto fare chiarezza rispetto al suo legame con Masella. “Nella vita ci sono delle responsabilità, ed il mio cuore è da un’altra parte” ha affermato la Petris; tuttavia, l’impressione è che ci sia una sofferenza di fondo e che la concorrente non dica proprio tutto. Quello che ci auguriamo è che nel corso della sua permanenza all’interno del reality possa fare chiarezza nel profondo del suo cuore.

Samira Lui – voto 4.5

Continua “l’ira” di Samira verso il nostro Garibaldi: lei dice che Giuseppe vuole le sue attenzioni, ma ancora dobbiamo capire chi tra i due sia alla ricerca delle telecamere. “Se volessi Giuseppe me lo prenderei in pochissimo tempo” , queste le parole della Lui in confessionale; sicuramente non possiamo avere la certezza sull’eventuale comportamento di Giuseppe in una situazione di quel tipo (alquanto improbabile dal momento che la showgirl è fidanzata), ma quello che ci sentiamo di dire a Samira è: anche meno. Poi, la Buonamici coglie perfettamente il nocciolo della questione: non è gelosia, ma il non sentirsi più al centro dell’attenzione.

Conduttore

Alfonso Signorini – voto 9

Alla guida di una puntata decisamente difficile, Alfonso Signorini è stato davvero ineccepibile. Così, dopo il confronto molto duro e inaspettato tra Heidi e il padre, è immediatamente intervenuto per raddrizzare il tiro. Poi, soltanto con qualche parola di conforto e senza cavalcare – a favore di ascolti – il momento, ha lasciato metabolizzare ai diretti interessati la complicata situazione. Non possiamo, inoltre, non citare la battuta a Jill Cooper che ha fatto sorridere il pubblico in studio e a casa: “Secondo me Giacomo Urtis si è ispirato a te, ci assomigli tantissimo” .

Ascolti leggermente in rialzo rispetto alla scorsa puntata per il reality che nella serata di ieri ha registrato il 17.9% di share.