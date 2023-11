"Dobbiamo fare la figura dei...". Teo Mammucari e l'inizio con il botto a Ballando con le Stelle

Continua il Teo Mammucari show a Ballando con le Stelle. Questa volta, però, il comico ha potuto sganciare le prime frecciatine già sin dai primi secondi della sesta puntata dello show del sabato sera di Rai Uno. Il sesto appuntamento con Ballando con le Stelle è iniziato, infatti, con il botto: i concorrenti sono stati sorpresi dalla notizia di una prova – alla quale tutti gli anni gli aspiranti ballerini devono sottoporsi - in cui, non soltanto avrebbero dovuto indovinare il ballo senza essere accompagnati dai propri maestri, ma avrebbero anche dovuto mettersi alla prova con l’improvvisazione.

La reazione di Teo Mammucari

All’annuncio della prova a sorpresa da parte della padrona di casa, i concorrenti sono rimasti basiti, dopo aver scoperto il contenuto della sfida. Primo tra tutti, come ormai ci ha abituati, il comico che ha espresso la sua opinione e così ha esclamato: “Una domanda come si chiama questa sorpresa la figura dei defici***i?”. Poi le esibizioni dei concorrenti in gara; la prima è stata Simona Ventura che con una salsa ha conquistato il consenso della giuria, ottenendo un 8 (alla pari Wanda Nara, subito dopo Carlotta Mantovan con un 7).

Ma non è finita qui, perché non poteva mancare anche una – seppure breve – querelle con Antonio Caprarica. Infatti, l’ex volto de Le Iene ha chiesto di esibirsi subito per la troppa agitazione, ricevendo una risposta negativa da Milly Carlucci che l’ha invitato ad attendere il suo momento; tuttavia, al suo posto – come un vero e proprio scherzo del destino – è stato il turno di Caprarica. Quest’ultimo ha ricevuto un 5 dalla giuria e, nonostante ricordasse che il ballo eseguito in pista fosse quello dello spareggio di settimana scorsa, non ha saputo dirne il nome. Così è accorsa in suo aiuto la conduttrice che ha detto: “È quello di settimana scorsa, quindi un merengue”.

L’esibizione di Mammucari e la battuta di Selvaggia Lucarelli

Subito dopo è stata la volta del comico che si è esibito sulle note di un boogie, guadagnandosi la sufficienza. Tuttavia, Mammucari non ricordava il nome del ballo e, non ricevendo suggerimenti, ha iniziato a sottolineare quanto Caprarica fosse stato aiutato. È a questo punto che Teo ha chiamato in causa direttamente la sua “acerrima nemica”; stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli. Così, l’aspirante ballerino ha chiesto alla giornalista un suggerimento; lei, di tutta risposta, sorridendo ha replicato: “Se ti aspetti che ti suggerisca io, guarda... Ti attacchi proprio”.

Alla fine l’ex giudice di Tù sì que vales ha indovinato il ballo ed è andato a posto ironizzando sul fatto di essere stato aiutato da un altro giurato di Ballando, Ivan Zazzaroni. Insomma, una cosa è certa, quando c’è Teo Mammucari di mezzo un siparietto è sempre assicurato nello show di Milly Carlucci.