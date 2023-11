Mammucari blocca Selvaggia Lucarelli sui social. Lei lo punzecchia: "Ma fatti due risate"

Come finirà non si sa, ma intanto la querelle tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli prosegue a colpi di accuse, sfottò e persino blocchi social. All'indomani delle ultime dichiarazioni rilasciate dalla Lucarelli nel corso dell'ospitata a "Da noi a ruota libera", il comico e conduttore ha deciso di bloccare la giornalista su Instagram, impedendole di fatto ogni contatto. Ma siccome avere l’ultima parola piace a tutti, Selvaggia Lucarelli ha punzecchiato l'ex amico condividendo la schermata dell'account bloccato con tanto di sfottò.

Perché Mammucari e Lucarelli hanno litigato

L'approdo di Teo Mammucari a Ballando con le stelle sembrava poter portare una ventata di leggerezza e ironia al programma. Le battute del conduttore e i suoi scherzi hanno creato un clima di allegria e divertimento nel cast, ma ben presto la situazione è degenerata. Sono arrivati i primi scontri tra Mammucari e alcuni concorrenti (come Antonio Caprarica) e Teo ha iniziato a mettere in discussione i giudizi della giuria, criticando in particolar modo Selvaggia Lucarelli. Tra i due sono esplosi diversi battibecchi in diretta, ma nelle ultime due puntate la situazione è sfuggita di mano a entrambi e le critiche e le accuse si sono moltiplicate dentro allo studio di Ballando, ma anche fuori - in altre trasmissioni e sui social - portando alla rottura definitiva.

Cosa è successo su Instagram