Ballando con le Stelle, spunta il video della furiosa lite tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica

Finalmente un po' di chiarezza. A distanza di dieci giorni dalla presunta rissa tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari nel backstage di Ballando con le Stelle, la Rai ha deciso di rendere noto il video che mostra il momento “incriminato”. La scorsa settimana, infatti, Davide Maggio aveva lanciato l’indiscrezione, parlando di una quasi rissa tra il comico e il giornalista, poi, la padrona di casa, Milly Carlucci era intervenuta per placare le voci da corridoio. Così, la conduttrice aveva raccontato di un confronto da spogliatoio in cui i toni si erano leggermente alzati, lasciando intendere che non ci fosse stata alcuna rissa. Adesso, arriva la verità.

L’ira di Antonio Caprarica

Tutto è accaduto nel corso della quarta puntata di Ballando con le Stelle, la penultima andata in onda. Ricordiamo che alla fine dell’esibizione di Teo Mammucari – che non è piaciuta a Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli – il comico aveva sbottato dopo che la giornalista aveva sottolineato che Caprarica avesse ballato meglio di lui. “Non mi fate parlare di lui vi prego. Lui ha ballato meglio di me? Ma che state a dì? C’è stato un momento in cui ballava e non trovava più la ballerina. Non sapeva dove stava e poi l’ha rivista quando lei gli ha detto di girarsi. Si è perso la ballerina. Quello è un tronco che parla inglese, bruciato, balla bene? Ma è un cane! Quello è proprio un cane. Sei un molosso”, aveva tuonato Mammucari.

Affermazioni che non sono affatto piaciute ad Antonio Caprarica che lo ha atteso nella Sala delle Stelle per un confronto: “Tu devi proprio imparare a non esagerare Mammucari, eh! Perché se tu fai il cafone, io poi te lo dico pubblicamente”, ha esordito così il giornalista piuttosto adirato per quanto detto da Mammucari. Poi, ha continuato: “lo non ti ho mai dato del cane, perché sennò ti direi che sei un comico di terz'ordine. E allora stai attento. No, non me ne frega nulla di ballare o non ballare, modera i tuoi termini! Adesso è chiaro?”. E ancora, ha tuonato Caprarica dando del comico di terz’ordine all’ex volto de Le Iene: “lo sto calmissimo e lo dico poi anche in diretta. E non farmi accuse false. Tu hai iniziato dicendo che sono un pezzo di legno incenerito. Lo pensi? E allora io penso che sei un comico di terz'ordine è chiaro? Uno che come te cerca di far ridere la gente prendendo in giro gli altri. Fai ridere. Ma vattene tu a casa! Sei un cafone di quart'ultimo ordine. lo non ti conosco e non intendo continuare a conoscerti e ti prego di accomodarti sennò continua a fare i tuoi spettacoli di terz’ordine”. Infine, ha concluso: “Questo imbeci*le mi dà del cane, ma che la smetta e stia zitto. Ma scherziamo? C'è un limite e un senso della misura che qualcuno dovrebbe avere ad un certo punto”.

La reazione di Teo Mammucari

Inutile dire che Teo Mammucari non ha reagito facendo mea culpa, ma replicando prontamente alle parole del giornalista. “Io non devo esagerare? Tu mi hai detto che mi volevi dare una bastonata. Hai detto che mi bastonavi. Comico di terz'ordine ci sei te, che dici ste ca**ate. E allora stai calmo Caprarica”, ha esclamato Teo. Poi, ha rincarato la dose: “Non fare l'intellettuale che aggredisce. Chi ha iniziato tra i due? Hai detto che mi davi le bastonate. Vergognati! Non l'hai detto? lo ho detto che sei un cane e un pezzo di legno nel ballo. lo non sto parlando della tua professione del ca*o, ma davvero qui e di quello che fai nel ballo”. Infine, la conclusione in cui sono volate parole forti: “Stai a fare l'intellettuale, ma sei un cafone. La bastonata la dai a tuo marito. Accomodati tu vai. Questo fa l'intellettuale ma è str**o, è cattivo. Ma stai zitto intellettuale statte zitto e smettila. Ma cosa minacci?”.

La boria di Teo non ha limiti, come la sua prepotente maleducazione



È grave, xché cambia il senso delle sue battute, che diventano offese e smettono di far ridere@stanzaselvaggia non era l'eccezione, ha solo svelato una regola



Pessimo esempio su @RaiUno#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/AFZsRBwpMM — Dana (@DanaColtNada) November 21, 2023

La reazione dei presenti

È evidente che tra i due siano volate parole molto grosse, con insulti sia a livello personale che sulle rispettive professioni. Il tutto è accaduto dinanzi agli altri concorrenti della trasmissione che prima hanno seguito quanto stava accadendo con un certo imbarazzo e poi, hanno cercato di calmare le acque. La prima ad intervenire è stata Paola Perego che si è avvicinata a Mammucari chiedendogli di mettere un punto: “Dai, adesso basta”, ha esclamato la conduttrice. Poi, è stata la volta di Ricky Tognazzi che ha cercato di tranquillizzare Mammucari: “Non puoi pensare però che non s’inca**i”, ha affermato il regista.