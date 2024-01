Due sfide, tre assenti in studio: le anticipazioni di Amici 2023

Oggi pomeriggio, giovedì 5 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, la prima dell’anno, che andrà in onda domenica 7 gennaio alle 14 su Canale 5. Come sempre, ad attenderci ci sarà un appuntamento scoppiettante ricco di sfide, performance e tantissimi ospiti. Naturalmente l’obiettivo degli allievi della scuola più longeva della tv italiana è soltanto uno: esibirsi a centro studio con diverse prove di ballo e canto per difendere a tutti i costi la maglia che garantirebbe loro - almeno per il momento - la lunga corsa verso il serale.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche questa settimana grande attesa per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Tuttavia, per la prima puntata del 2024, la produzione avrebbe deciso di fare giudicare le gare direttamente dai professori. Infatti, gli allievi di canto hanno dovuto preparare 4 brani e quelli di ballo 4 coreografie. Una volta arrivati davanti ai coach, avrebbero scelto il pezzo più idoneo secondo loro.

Così, a vincere la gara di canto sarebbe stata Mew, allieva di Lorella Cuccarini; a guadagnare il primo posto in classifica in quella di ballo, invece, sarebbe stata Marisol (allieva della maestra Alessandra Celentano). Al contrario, un ballerino di Emanuel Lo, sarebbe arrivato all’ultima posizione: Simone. Per il canto, in fondo alla classifica Sarah (allieva di Lorella Cuccarini).

Due sfide e i compiti per gli allievi

Nella puntata di domenica probabilmente assisteremo anche a due sfide, quella di Martina e Petit. Niente paura però, dal momento che, secondo le anticipazioni, entrambi avrebbero superato le difficoltà, vincendo le sfide. E ancora, Simone, Marisol e Giovanni, sarebbero stati protagonisti di una gara improvvisazione e a trionfare sarebbe stato proprio Simone. Grandi soddisfazioni per Holden che avrebbe vinto il contest di Radio Zeta così da entrare con il suo brano in alta rotazione. Infine, tre assenti in puntata perché ammalati, Sofia, Gaia e Nicholas.

Gli ospiti della quattordicesima puntata

Ospiti d’eccezione della quattordicesima puntata del pomeridiano: due ex allievi della scuola di Amici, Giordana Angi e Tancredi. Quest’ultimo, reduce da Sanremo Giovani, ha presentato il suo singolo. Inoltre, in studio presente anche Garrison in qualità di giudice esterno per la gara d’improvvisazione ballo.