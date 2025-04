"Ecco perché andiamo in onda". Silvia Toffanin apre Verissimo con un omaggio al Papa

Ascolta ora 00:00 00:00

Silvia Toffanin, e tutta la produzione, sono stati in dubbio fino all'ultimo ma, alla fine, Verissimo è andato regolarmente in onda. È stata la stessa conduttrice a spiegare i motivi di questa scelta nel giorno delle esequie del Papa, quando quasi tutta la programmazione è stata stravolta per dare spazio alle immagini che provenivano da Roma. Quattrocentomila fedeli circa hanno dato l'ultimo saluto a Papa Francesco e decine milioni di persone hanno seguito le esequie in tv da tutto il mondo. I dati aggregati non si avranno nell'immediato ma è probabile che sia nell'ordine delle centinaia di milioni di persone.

" Buon pomeriggio, questa è stata una settimana caratterizzata dalla triste scomparsa di Papa Francesco. Il nostro Papa. Ci siamo posti la domanda se fosse giusto oggi andare in onda, ma crediamo di onorare il suo messaggio tornando alla vita, guardando al futuro, con speranza e con amore. Vogliamo dedicare a Papa Francesco queste immagini ", ha detto la conduttrice, rigorosamente vestita di nero, aprendo la puntata di questo pomeriggio. L'intenzione di andare comunque in onda questo pomeriggio era stata anticipata con un comunicato stampa nel quale Mediaset spiegava che " quello del talk show di Canale 5 vuole essere un omaggio a un Pontefice che rimarrà nel cuore di tutti per la forza del suo messaggio e per la sua straordinaria semplicità ".

Nei giorni precedenti ad assumersi l'onere di omaggiare il Santo Padre quotidianamente erano stati Mattino 5 e Pomeriggio 5. Questa sera andrà regolarmente in onda anche la puntata sera di Amici di Maria De Filippi. In apertura del rotocalco condotto da Silvia Toffanin sono state trasmesse le immagini che hanno ripercorso il pontificato di Papa Francesco, durato 12 anni, il primo dopo secoli a essersi svolto in compartecipazione con un altro Papa, Benedetto XVI, scomparso nel 2022 da dimissionario.

Francesco ha scritto numerose pagine di storia durante il suo periodo trascorso al Soglio di Pietro, dal saluto ai fedeli nel giorno dell'elezione al nome, passando per la coabitazione con un altro Papa e per tutti i muri abbattuti per modernizzare la Chiesa avvicinandola alla gente.