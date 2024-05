Edoardo Stoppa finalista, Artur "incredibilmente" salvo: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, mercoledì 29 maggio, la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. Manca soltanto una settimana alla finalissima, prevista per mercoledì 5 giugno. Linda Morselli e Khady Gueye sono state definitivamente eliminate. Edoardo Stoppa, invece, è il primo finalista della 18esima edizione del programma. Karina Sapsai, Samuel Peron e Artur Dainese sono i naufraghi finiti in nomination per la prossima puntata.

I concorrenti

Edoardo Stoppa – voto 8

Khady lo ha mandato in nomination e lui non ha condiviso la scelta. D’altronde, non c’è da meravigliarsi considerando che Edoardo è un concorrente molto forte e potrebbe essere temuto dal resto del gruppo. Tuttavia, non importa, perché il pubblico lo apprezza e, a dimostrazione di questo, ha superato il televoto. Come se non bastasse, vince anche la prova leader e diventa il primo finalista di questa edizione. Insomma, lo avevamo detto che Stoppa sarebbe arrivato lontano.

Khady Gueye – voto 6

Inaspettatamente è proprio lei ad essere la seconda eliminata della serata. Khady, infatti, è stata battuta da una delle ultime arrivate, Karina che, probabilmente, complice anche la vicinanza con Artur, ha avuto la meglio. Un grande peccato perché Khady avrebbe meritato la finalissima, dal momento che è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione.

Linda Morselli – voto 4

Vladimir le chiede che cosa mancherà sull’Isola se dovesse andare via lei. Probabilmente (per quanto dispiaccia dirlo), nulla dal momento che Linda sin dal giorno zero non ha fatto granchè per lasciare il segno nel corso di questa sua esperienza. Non è un caso, infatti, che sia stata proprio lei a dover abbandonare il reality e soltanto poche settimane dopo il suo arrivo.

Matilde Brandi – voto 7

In nomination per la prima volta, Matilde come Edoardo Stoppa, non ha condiviso e compreso la decisione del gruppo. Tuttavia, il pubblico ha deciso di premiarla e così, ha superato il televoto. Evidentemente, il “freno a mano” di cui parlano gli altri naufraghi, i telespettatori a casa non lo vedono e hanno deciso di premiarla.

Edoardo Franco – voto 7.5

Continua a sorprendere il pubblico giorno dopo giorno. Da diverse puntate è possessore dell’amuleto che gli avrebbe consentito di salvare se stesso o qualcun altro alle nomination. Tuttavia, lo chef ha dimostrato di avere un grande coraggio e di non volere alcun privilegio rispetto ai compagni d’avventura dal momento che ha deciso di non utilizzarlo per tutelarsi. C’è poco da dire: Edoardo è uno dei personaggi più forti di questa edizione.

Aras Senol – voto 8.5

Ha saputo farsi apprezzare dal pubblico e dai naufraghi sin dal suo sbarco in Honduras. Con la sua gentilezza e bontà ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori che lo hanno salvato al televoto. Per lui grandi emozioni nella puntata di ieri sera; l’attore, infatti, ha ricevuto un messaggio dalla fidanzata in Turchia. Il suo punto di forza? Il suo essere evidentemente genuino.

Artur Dainese – voto 4

Ormai è il bersaglio numero uno del gruppo che trova qualsiasi pretesto per andargli contro. Lui, dal canto suo, continua per la sua strada e supera qualsiasi televoto.

La domanda, però, è sempre la stessa: come mai i telespettatori decidono di premiarlo nonostante sia evidente la sua

Per il dodicesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 14.1% di share.