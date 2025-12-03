"Europa è già sfasciata". "Non è vero". Rissa tv Gruber-Travaglio

La politica estera, e in particolare la guerra in Ucraina, divide due personalità del dibattito pubblico solitamente vicine per radici culturali e politiche. Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento che va in onda ogni sera dal lunedì al venerdì, è andato in scena uno scontro molto acceso tra Lilli Gruber, la conduttrice del talk-show, e Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano.

Ad accendere il fuoco è stato Pier Luigi Bersani, che ha aperto la discussione con una riflessione sull’Unione Europea. “Basta leggere cosa dicono i Maga negli Stati Uniti e Trump e basta sentire Putin per sapere che l’unica cosa su cui sicuramente sono d’accordo è vedere se riescono a sfasciare l’Europa, noi dobbiamo stare un attimo avvertiti su questo punto”, ha esordito. Da qui la risposta della Gruber che spazientito Travaglio. “Ma siamo abbastanza avvertiti, Marco Travaglio?”, chiede la padrona di casa. Ma il direttore del Fatto smonta fin da subito la premessa: “Ma l’Europa è già sfasciata.”. La conduttrice allora contrattacca: “No, l’Europa non è sfasciata”.“Sì, totalmente. Ci sono 3 o 4 posizioni in Europa”, spiega Travaglio. “Scusami, io lo so che hai una tua posizione, però siccome io sono una europeista senza speranze, continuo ad avere speranza”, controreplica la giornalista. “Sì, ma tu hai chiesto un mio parere e quindi te lo dico – risponde Travaglio – L’Europa è completamente sfasciata. Tu pensa soltanto al fatto che quando abbiamo subito il più grave attentato a un’infrastruttura europea dal dopoguerra, e cioè l’attacco ai gasdotti Nord Stream, fatto dagli ucraini per farlo ricadere sui russi, la magistratura tedesca ha chiesto l’arresto di quelli che avevano fatto quell’attentato: uno l’hanno arrestato in Polonia, l’altro l’abbiamo arrestato in Italia.”

La conduttrice interrompe Travaglio: “Sì, ma sono buone ragioni per assecondare il disegno di Trump adesso? Adesso non è che Mi fai finire, per favore? – replica il direttore del Fatto – Per dirti quanto è unita l’Europa”. Per fortuna gli argomenti sono molteplici e la guerra in Ucraina passa in secondo piano.