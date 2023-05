Eurovision, la Francia e quel dito medio in diretta tv: bufera social

La 67esima edizione dell'Eurovision Song Contest sarà ricordata non solo per le critiche su canzoni e classifica finale, ma anche per la reazione decisamente sopra le righe della cantante che rappresentava la Francia: Fatima Zahra Hafdi, alias La Zarra, ha pensato bene di mostrare in mondovisione tutto il proprio disappunto per il televoto, ostentando un bel dito medio verso le telecamere durante la diretta televisiva.

La gara

La kermesse, che ha attirato come sempre l'attenzione mediatica, si è conclusa col trionfo della Svezia con Loreen (che ha cantato "Tattoo"), mentre l'Italia, con Marco Mengoni e la sua "Due Vite", ha concluso al quarto posto conquistando il premio della critica.

La Francia aveva, come spesso accade, delle grandi aspettative sulla sua rappresentante. La Zarra si è esibita sul palco con la sua "Évidemment", canzone che fino alla vigilia dell'evento era considerata tra le favorite, anche per la presenza scenica dell'artista e per la sua capacità di catalizzare su di sé l'attenzione. Il risultato per i transalpini è stato tuttavia deludente, visto che complessivamente la Francia ha messo insieme 104 punti, finendo nella parte destra della classifica subito dietro l'Austria e davanti all'altra grande delusa dall'esito dell'evento, vale a dire la Spagna.

Il gestaccio

Il momento della rivelazione del televoto è quello che ha fatto saltare i nervi alla cantante di origini canadesi: per la Francia, infatti, è arrivato un magro bottino di 50 punti, a cui La Zarra ha replicato con un amaro sorriso diretto alle telecamere dell'Eurovision. Tutto ok, se il suo disappunto si fosse limitato a questo: l'artista, con grande "nonchalance", ha infatti rivolto un bel dito medio ai telespettatori della manifestazione, facendo insorgere il popolo del web.

Il gestaccio non solo ha scatenato le proteste del pubblico degli altri Paesi, al quale evidentemente la canzone di La Zarra non è piaciuta e verso cui era diretto il dito medio, ma è stato condannato aspramente anche in Francia. A ciò si aggiunga, peraltro, il fatto che l'artista ha abbandonato la Green Room, vale a dire la zona in cui i cantanti e le delegazioni assistono all'Eurocontest, ancor prima della conclusione della serata.

"L'ha presa bene" , commenta ironicamente su Twitter un utente. "Égalité, fraternité, sportivité" , replica con sarcasmo un altro. "Scusate!" , ci tiene a sottolineare un internauta, "lei è canadese e non le interessa nulla della Francia. Il suo dito medio disonora lei e, cosa ancor più grave, disonora la Francia che credeva in lei. Una vergogna".