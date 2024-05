Eurovision Song Contest, dove vedere le serate e quando si esibisce Angelina Mango

Il conto alla rovescia per l'inizio dell'Eurovision Song Contest 2024 è ufficialmente cominciato. Tra meno di ventiquattro ore, a Malmo in Svezia, prenderà il via la settantottesima edizione dell'Esc, l'evento non sportivo più visto al mondo. A rappresentare l'Italia sarà Angelina Mango, vincitrice dell'ultima edizione del festival di Sanremo, che sul palco della Malmo Arena porterà il brano "La Noia", nella versione riadattata a tre minuti per le esigenze della manifestazione. Ecco, dunque, tutto quello che c'è da sapere sull'evento musicale.

Come si svolge l'Eurovision 2024

L'ESC 2024 prenderà il via martedì 7 maggio con la prima delle sue semifinali, mentre la seconda semifinale si svolgerà giovedì 9 maggio. Il concorso canoro internazionale vedrà esibirsi trentasette nazioni con altrettanti cantanti: diciotto il 7 maggio e diciannove il 9 maggio. L’Italia fa parte delle cosiddette "Big 5" - insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito - e questo le da diritto ad accedere automaticamente alla finalissima in programma sabato 11 maggio (dove approderanno solo ventisei paesi). L'Italia con Angelina Mango, però, si esibirà comunque durante una delle due semifinali con una grande novità rispetto al passato. La giovane artista canterà la versione integrale de "La Noia" e non un estratto come avveniva nelle precedenti edizioni.

Quando si esibisce Angelina Mango

L'attesa per l'esibizione di Angelina Mango all'Eurovision di Malmo è altissima. Da giorni sui social network circolano i video delle prove, che la giovane artista italiana ha fatto negli scorsi giorni all'Arena, conquistando tutti. Per i bookmakers Angelina Mango è una delle favorite alla vittoria. L'ex talento di Amici ha già calcato il turquoise carpet domenica, ma scalpita per salire sul palco della Malmo Arena e dimostrare di essere una grande artista.

Angelina Mango si esibirà giovedì 9 maggio, nella seconda semifinale, poco prima della chiusura della serata (sedicesima in ordine di uscita) e poi sarà sul palco per la gara ufficiale sabato 11 maggio. L'ordine di uscita della finalissima non è ancora stato stabilito. Si attendono gli esiti delle semifinali per capire quali saranno i ventuno paesi che gareggeranno insieme a Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito per vincere il titolo.

Dove vedere l'Eurovision Song Contest

A condurre le tre serate dell'Eurovision alla Malmo Arena saranno, Petra Mede, celebre conduttrice svedese insieme all'attrice Malin Akerman. In Italia, invece, saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi a seguire e a commentare le tre dirette che andranno in onda sui canali Rai. Le due semifinali del 7 e del 9 maggio andranno in onda su Rai2 a partire dalle ore 21, mentre la finale sarà trasmessa su Rai1 dalle ore 20.40. Le tre serate saranno visibili anche su RaiPlay (su tutti i dispositivi portatili) e anche sulla pagina ufficiale Youtube dell'Eurovision Song Contest (in lingua originale).

Come di consueto l'ESC 2024 sarà raccontato anche in radio su Rai2 con la conduzione di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.