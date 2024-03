Israele sarà all'Eurovision: approvato il testo della canzone "Hurricane"

Anche Israele potrà partecipare alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Malmö, in Svezia, da martedì 7 a sabato 11 maggio: Eden Golan, 20enne cantante israeliana con cittadinanza russa, presenterà sul palco della manifestazione il brano intitolato "Hurricane".

A diffondere la notizia è stato l'ente israeliano per le trasmissioni Kan, secondo il quale proprio oggi sarebbe giunta la conferma dell'ammissione da parte degli organizzatori della "Ebu", l'European Broadcasting Union. " Hanno preso visione del testo e ascoltato l'esecuzione del brano ", ha puntualizzato Kan. A non passare le selezioni, invece, era stata la canzone intitolata "October Rain", ritenuta poco adatta dal comitato per il protrarsi della guerra nella striscia di Gaza a causa di espliciti riferimenti ai fatti del 7 ottobre.

Il brano, scritto da Keren Pels, Avi Ohion e Stav Begar, non è ancora stato ascoltato in Israsele, e verrà trasmesso la prossima domenica 10 marzo sul canale "Kan 11": il testo dovrebbe semplicemente parlare di una donna che sta cercando di rinascere dopo una profonda crisi personale.

Era stato lo stesso presidente israeliano Isaac Herzog a fare pressioni su Kan affinché fosse presentata un'altra canzone per poter partecipare all'evento. Secondo il capo dello Stato, stando a quanto da lui dichiarato la scorsa settimana, l'Eurovision Song Contest " non è solo una competizione di carattere sportivo, ma ha anche un significato politico " per Israele. Dopo le contestazioni al Festival cinematografico di Berlino, e una petizione anti-israeliana presentata in occasione della Biennale di Venezia, Herzog ha fatto in modo che il suo Paese potesse prendere parte al concorso. "Mentre i nostri odiatori cercano di sospingerci e di boicottare Israele in ogni forum, noi dobbiamo fare sentire la nostra voce con orgoglio, a testa alta, e sventolare la nostra bandiera ", aveva aggiunto il presidente israeliano.