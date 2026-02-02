Ezio Greggio, la confessione sulle Veline: "A me gira la testa per tutte, ma oggi sono 'signorino'"

Dopo una lunga assenza Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono tornati dietro al bancone di Striscia la notizia in una edizione tutta rinnovata e in prima serata. Il ritorno sul piccolo schermo del format ideato da Antonio Ricci è stata l'occasione per Greggio per ripercorrere le tappe più importanti della sua esperienza a Striscia in questi quasi 40 anni di conduzione. "Le ho fatte tutte, 38 edizioni. Di cui 32 con Enzino. Tra noi c'è una simbiosi rara, siamo una coppia, però liberi, l'ideale", ha confessato Ezio sulle pagine del Corriere.

Il debutto nel 1994

Di quel primo giorno dietro al bancone di Striscia Ezio Greggio ricorda ogni secondo. Era il 26 settembre 1994 e quella sarebbe stata la prima di una lunga serie di puntate condotte al fianco di Enzino, che tra i due era il più agitato, ha confessato il conduttore: "Mi telefonò al mattino. 'Ezio, stasera ti prego, non arrivare tardi'. 'Va bene alle 4?'. 'Magari'. Mi presentai alle 8 e 25. Aveva fatto le prove con l'addetto alle pulizie". Una delle tante goliardate messe a segno da Greggio nel corso del loro lungo sodalizio artistico, come lo scherzetto fatto durante una cena con Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: "Dopo il dolce, mi alzai. 'Scusatemi un momento'. Enzo pensò che fossi andato a pagare. Infilai il cappotto e presi un taxi. Dopo venti minuti, preoccupato, chiese al cameriere: 'Ma il signor Greggio si è sentito poco bene?'. 'No, no, è già andato via da un pezzo'. E gli portò il conto. Una schioppettata".

Le parole sulle Veline

A proposito di Veline, categoria finita di recente al centro dei gossip per le accuse mosse da Fabrizio Corona contro Gerry Scotti, Ezio Greggio ha ricordato l'amore tra Iacchetti e la velina Maddalena Corvaglia e, parlando di possibili infatuazioni per una delle veline, ha scherzato: "Per tutte. Pure con Edo il Velinone. È facile, almeno il pensiero è libero, poi resta lì. Solo Enzo, che è un grande poeta, poteva riuscire a trasportare fuori quel sentimento». Nelle vita Ezio, per sua stessa ammissione, è stato un "volpino" ma nel ruolo di fidanzato ha garantito: "Sono meraviglioso. Pieno di attenzioni, allegro.

Felice di far ridere la mia compagna, per me è una missione". Nonostante ciò, dopo la fine della relazione con la sua ultima compagna, Nataly Ospina, oggi il conduttore è single. "Assolutamente, sì. Signorino", ha concluso.