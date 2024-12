"Faccio mea culpa...". Guillermo Mariotto torna a Ballando con le Stelle

Ascolta ora 00:00 00:00

“Ma ci sarà Mariotto?” con queste parole Milly Carlucci apre la “seconda” semifinale di Ballando con le Stelle, in onda sabato sera 14 dicembre in prima serata su Rai Uno. Inutile dire, quanto in queste ultime settimane i riflettori siano stati puntati sul giudice dello show del sabato sera targato Rai. Il motivo? Prima la “fuga” improvvisa dallo studio durante la diretta nella puntata del 30 novembre, poi la “distruzione” del Tapiro di Striscia la Notizia e, infine, la polemica su una presunta molestia sessuale ai danni di un ballerino professionista della trasmissione. Sulla presenza o meno di Guillermo Mariotto nello studio la padrona di casa, a inizio puntata, commenta: “La risposta in questo preciso momento non ce l’ho, ma può darsi che ce l’abbia più tardi”. Ed effettivamente, così è stato.

I primi minuti della diretta

Dopo aver presentato la giuria, in ordine, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Caroline Smith e Selvaggia Lucarelli, dinanzi alla poltroncina rossa vuota di Mariotto, Milly Carlucci afferma: “La location, il posto è questo, se ne è parlato tantissimo e vedremo se arriverà Guillermo; il posto che da 20 anni per nostra gioia e tormento lui occupa”.

A commentare la vicenda, anche Bruno Vespa, ospite in studio in occasione della promozione del suo nuovo libro Hitler e Mussolini: “Ballando sei tu, ma senza Mariotto, Ballando è amputata, credo che qualunque cosa abbia fatto Guillermo l’abbia fatto in buona fede, spero che lui si materializzi”. Tuttavia, per la prima parte della serata, nel corso della prova a sorpresa, nonostante i puntuali riferimenti alla vicenda, si è proseguito senza la presenza dello stilista.

Le parole di Milly Carlucci

Dopo la prova a sorpresa e l’esibizione della ballerina per una notte, Francesca Chillemi, è tempo della verità: “C'è un episodio che è successo che pesa su di noi. C'è stato un gran polverone e un gran parlare. Tante ipotesi e ognuno ha detto la sua. Diciamo che qualunque fosse la giustificazione di questa sua scelta non è un atto trascurabile, è un atto grave perché questo è uno studio televisivo della Rai e per un ghiribizzo senza avvertire nessuno non è normale lasciare il programma”, ha affermato la padrona di casa, per poi proseguire: “Abbiamo parlato con Guillermo e con la Rai e alla fine di tutti questi nostri discorsi, quello che noi abbiamo capito è che Guillermo ci ha detto di essere in un suo momento di difficoltà emotiva. Questo non giustifica quello che è successo però ci fa capire perché è successo. Guillermo è con noi da 19 anni, è una parte del nostro corpo. Non si può non sentir male se questo corpo ha una ferita. Guillermo è parte del nostro cuore”. Poi, ha concluso: “Non possiamo non tenere in considerazione tutto quello che sta succedendo emotivamente. La scelta comune è quella di un cartellino giallo. Un riconoscimento di un'azione sbagliata, ma non è la fine. Non è un'espulsione. Non è un rosso”.

Le scuse di Guillermo Mariotto

Una volta svelata la scelta di “Mamma Rai”, Milly Carlucci ha lanciato un video contenente “il mondo di Guillermo Mariotto”, con tutte le sue uscite nel corso di queste settimane, fino alle scuse dello stilista: “Faccio mea culpa. Ho dovuto assentarmi per mio dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili che esistono perché io ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, al pubblico mio adorato. Tutti. Mi dispiace”.

È a questo punto che in studio è entrato Mariotto con un mazzo di rose rosse per la conduttrice, la quale, però, ha voluto specificare: “Accetto i . Così, lo stilista è tornato alla sua postazione da giudice; insomma, alla fine – almeno per il momento – vissero tutti felici e contenti.