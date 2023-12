"Farò di tutto per farli tornare insieme". Greta si prepara a entrare nella casa del GF

Greta Rossetti non ha dubbi: vuole farsi da parte. A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, l’ex tentatrice di Temptation Island ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, in cui ha lasciato intendere di non voler far “il terzo incomodo” (seppur fosse la fidanzata “in carica” di Mirko sino al momento dell’entrata nel reality di quest’ultimo) tra il marchigiano e l’ex compagna Perla Vatiero. Ricordiamo, infatti, che Greta ha deciso di lasciare Mirko dopo aver visto un suo riavvicinamento a Perla nella Casa di Cinecittà.

Il messaggio di Greta

Adesso, la 26enne, alla vigilia del suo ingresso nella Casa - che avverrà come annunciato da Alfonso Signorini nella diretta di domani sera, 2 dicembre, su Canale 5 – è tornata sui social, condividendo un post per i suoi fan, contenente una carrellata di foto, accompagnate da un messaggio che non lascerebbe spazio a fraintendimenti.

“D'ora in poi scelgo me, scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro”, ha scritto Greta. Poi, ha aggiunto: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi per il sostegno e per gli insulti. Perdonatemi amici e non so se sono riuscita a rispondervi tutti, ma siete tantissimi. Ve ne sarò per sempre grata”. Infine, sotto allo stesso post ha anche rilasciato un commento, chiarendo ulteriormente il suo punto di vista: “Ci tengo a precisare che nessuno andrà a rubare il fidanzato a nessuno, io sono single e quando lascio non torno indietro”.

A dare un’ulteriore conferma della sua posizione, anche l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima, direttamente sulle sue Instagram Stories, ha pubblicato dei messaggi della Rossetti in risposta ad una fan che in chat privata le chiedeva di non far allontanare Mirko e Perla. “Farò di tutto per farli tornare insieme, promesso. Cercherò di fare capire a lui che è la cosa giusta”, ha risposto l'ex tentatrice di Temptation Island. Poi, si è anche detta contenta del riavvicinamento tra i due nella Casa più spiata d’Italia. Infine, ha concluso: “Io non entro per mettere il bastone tra le ruote”.

Il rapporto tra Mirko e Perla

Nel frattempo, sembra procedere a gonfie vele il rapporto tra Mirko e Perla. I due, dopo aver condiviso lo stesso letto, trascorrendo la notte insieme, sembrano essere sempre più complici. Da giorni, ormai, vanno avanti a carezze, sguardi d’intesa, baci e abbracci. Così, nonostante i diversi confronti di cui si stanno rendendo spesso protagonisti a causa dei fantasmi del passato, sembrano aver ritrovato la voglia di passare del tempo insieme. A dimostrazione di questo, anche la breve conversazione avvenuta proprio ieri sera, in cui i due guardandosi negli occhi hanno rivelato il loro entusiasmo nell’essersi ritrovati nella Casa del Grande Fratello. “Ti vedo bene, sono contento che sei qui, che sei contenta”, ha confessato Brunetti imbarazzato guardando Perla.