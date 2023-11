Confronto commovente tra Perla e Greta al Grande Fratello. E Signorini scoppia in lacrime

È tempo di confronti al Grande Fratello. Così, nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 22 novembre, Perla Vatiero è uscita dalla Casa di Cinecittà per un faccia a faccia con Greta Rossetti, colei che - fino a poche ore prima della diretta – era la fidanzata “in carica” di Mirko Brunetti, la persona con cui Perla ha convissuto per quasi 5 anni della sua vita.

Il giudizio di Beatrice Luzzi su Mirko e Perla

La puntata è partita con il racconto dell’evoluzione del rapporto tra i due ex all’interno della Casa più spiata d’Italia: una clip ricca di commenti dei protagonisti in cui l’un l’altro rimarcavano quanto fosse stato forte il loro sentimento. “È l’uomo che ho sempre visto per il mio futuro e per la mia famiglia”, ha ammesso Perla in un confessionale; “Non mi è indifferente”, ha invece replicato Brunetti. Nel frattempo, in studio c’era Greta ad attendere un confronto con entrambi, visibilmente provata per quanto visto in questi giorni.

Tuttavia - prima del faccia a faccia - il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha voluto mostrare a Mirko e Perla il modo in cui gli altri inquilini hanno commentato la vicenda; la Casa è spaccata in due: da una parte c’è chi -come Anita- è sicura di un loro ritorno di fiamma, e chi – come Beatrice Luzzi – si è lasciata andare ad affermazioni non proprio carine nei confronti della Vatiero: “Per lei Mirko è un pezzo grosso, lui può puntare a molto di più. Perla lo sposerebbe domani”, ha confessato l'attrice durante una chiacchiera confidenziale con l’amica Fiordaliso. Immediata la replica di Perla: “Non è assolutamente così, non mi è mai interessato il buon partito. Se avessi voluto sposarlo l’avrei fatto molto prima, non me ne sarei andata”. Così, anche Mirko è intervenuto in sua difesa, spiegando di non essere d’accordo su quanto detto dalla Luzzi: “Perla ha sempre dimostrato di essere una donna indipendente”.

Il confronto tra Greta e Perla

Si prevedevano fulmini e saette e, invece, nulla di tutto ciò. Al contrario, il faccia a faccia è stato caratterizzato dall’educazione di entrambe. La prima ad entrare in studio è stata Perla che, a colloquio con Alfonso Signorini, non è riuscito a trattenere le lacrime, mentre spiegava di volere andarci piano per via della sofferenza vissuta in questi ultimi mesi a causa della rottura con Mirko.

È a questo punto che è entrata Greta che ha deciso di stupire tutti, esordendo così: “Dopo questo pianto mi hai un po’ spiazzato, mi dispiace da donna a donna”, ha subito detto Greta una volta trovatasi dinanzi a Perla. Poi, ha proseguito: “Ad oggi ho capito che dovevo comprenderti un po’ di più, io non ce l’ho con te e mi dispiace per questo astio che si è creato tra donne per via di un uomo”. Dunque, Perla ha replicato: “In realtà non ho mai avuto nessun problema con te e non ho mai detto nulla di te di negativo. Nei confronti tuoi ti ho sempre portato rispetto perché la mia delusione deriva da Mirko e dai comportamenti che ha avuto. Non ho niente da risolvere con te”.

Greta, però, non ha dubbi e, nonostante l’evidente dispiacere non vuole tornare indietro sulla sua decisione: “Perla è sempre stata una presenza tra di noi. Mirko una persona ancora innamorata della sua ex. Quindi alzo le mani e faccio duecento passi indietro”. “Con me c’è stata passione, ma con lei vedo proprio amore”, ha chiosato l’ex tentatrice. Alla fine, la domanda secca di Alfonso Signorini a Perla, che gettato in un mare di lacrime la Rossetti: “Vedi un futuro tra Mirko e Perla?”. Immediata la risposta dell’ex volto di Temptation Island che ha risposto con un “no” secco, prima di uscire dallo studio.