"Fatevi i c... vostri". Capezzone a valanga sui fanatici green

Accendere un caminetto no, perché inquina. Godersi la casa neppure, perché va ristrutturata. L'auto a benzina acquistata con una sfilza di rate? Già vecchia, causa norme Ue o impossibilitata ad entrare nelle Ztl delle grandi città. E poi la carne sintetica, lo stop alla pesca a strascico, la riduzione dell'uso di fitofarmaci, gli imballaggi in plastica. L'agenda green della Commissione europea, e le imitazioni messe da alcuni sindaci, stanno mettendo in seria difficoltà la tenuta non solo economica del Belpaese (vedi i rischi per il settore automotive e degli imballaggi), ma anche quella delle tradizioni. Perché se si vietano i barbecue a Bologna per ridurre l'inquinamento da Pm10 vol dire che siamo arrivato a livelli preoccupanti di quella che Daniele Capezzone chiama "la religione ambientalista".

Ed è proprio di questa ideologia che ieri si è ampiamente discusso a Quarta Repubblica nella puntata di Pasquetta. "Voi siete pazzi - ha detto il giornalista de La Verità nel salotto di Nicola Porro - Non solo perché ci volete portare dentro la vostra religione con i vostri articoli di fede che ammazzano la nostra economia". A chi, come l'esponente di Alleanza Sinistra Verdi, Benedetta Scuderi, ritiene che le politiche green siano una opportunità per cambiare il modello di produzione, Capezzone fa notare che in realtà il problema riguarda il principio stesso della libertà. "È un format ormai: ci hanno chiuso in casa più di tutti con i lockdown, addirittura con una cartellina in cui spiegavano le attività che si potevano e non si potevano fare col green pass o col super green pass; e adesso lo stesso format viene applicato in base alla logica ambientale. Stiamo andando verso una logica cinese".

Capezzone fa un esempio: "Il Comune di Bologna aveva iniziato un impegno di credito sociale: premiando i cittadini con comportamenti virtuosi" in ambito ambientale. "Io non voglio né essere premiato né punito da un politico in base alle ossessioni politiche della maggioranza. Fatevi i cazzi vostri". Più chiaro di così, si muore.